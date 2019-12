Nederlanders helpen Mega Franse stroommarkt te veroveren

Budgetspeler

We zijn goed in het beheren van grote groepen retailklanten. Wat we voor energie doen, kunnen we ook voor andere activiteiten zoals telecom.

Extern kapitaal

‘Met zo’n holding kunnen we gemakkelijker extern kapitaal zoals bankleningen aantrekken’, zegt de CEO van Mega. ‘We willen vooral in Frankrijk groeien. Het potentieel op een vijftal jaar is daar groter dan wat we nu in België hebben. Maar er zal wel wat kapitaal voor nodig zijn.’ In Frankrijk hebben de voormalige staatsmonopolisten EDF en Engie nog altijd een groot deel van de elektriciteits- en gasmarkt in handen, met de oliereus Total als belangrijke uitdager.