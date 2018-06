Nederlanders vinden ei van Columbus voor kernuitstap

Een splinternieuwe, maar ongebruikte elektriciteitscentrale in Nederland kan worden ingezet om ons land te helpen de kernuitstap te verteren. ‘Dat is de snelste en goedkoopste oplossing’, zegt eigenaar RWE.

Het onkruid tiert welig, de klokken staan stil, de koffieautomaten zijn leeg en in de controlezaal zit een operator voor schermen waar niets gebeurt. De elektriciteitscentrale in het Nederlandse Maasbracht, die stroom kan voorzien voor 300.000 gezinnen, lijkt op een spookinstallatie. Ze produceert al jaren geen elektriciteit. In plaats van het gedreun van gasturbines is het geblaat van schapen uit de buurt te horen.

Toch leidt Roger Miesen, CEO van het energiebedrijf RWE en een in Antwerpen wonende Nederlander, ons met veel enthousiasme rond in zijn centrale. ‘Het was een leuk feestje, toen de centrale in 2012 werd geopend. Een oude centrale werd vernieuwd met de modernste technologie’, zegt Miesen. Maar het feest was van korte duur. Door de overcapaciteit en de instorting van de energieprijzen leed de centrale zware verliezen. De Nederlandse eigenaar Essent en de Duitse moeder RWE beslisten haar al na een jaar te sluiten.

‘Ruim 1 miljard euro’, klinkt het met een zucht op de vraag hoeveel de Claus C-centrale heeft gekost. Sinds 2014 zit ze in de mottenballen en wordt gehoopt op betere marktomstandigheden. Een ploeg van een tiental mensen is aanwezig om de site te bewaken en het hoogstnoodzakelijke onderhoud te doen. Daardoor verkeert de centrale nog in prima conditie en kan ze zeer snel weer opgestart worden.

‘Het voltallige personeel is nog in dienst en werkt tijdelijk op andere sites van RWE’, zegt Miesen. Ze komen regelmatig naar de centrale voor trainingen en simulaties om de centrale ‘in de vingers’ te houden.

Miesen heeft een plan om hen weer in Maasbracht aan het werk te krijgen en om zijn zware investering eindelijk te laten renderen. Om de industriële witte olifant in beweging te krijgen kijkt hij naar België. ‘We zitten hier op 3 kilometer van de Belgische grens’, legt Miesen uit.

Elia

Hij wil de centrale loskoppelen van het Nederlandse net en verbinden met het Belgische Elia-net. Daarvoor is een hoogspanningskabel van 13 kilometer tot de dichtsbijzijnde Elia-post nodig.

Miesen legt het idee op tafel nu de regering volop bezig is met het uitwerken van het Energiepact. Cruciaal daarbij is hoe de sluiting van de kerncentrales moet worden opgevangen. Elia heeft becijferd dat 3.600 megawatt, het equivalent van negen gascentrales, nodig is na het wegvallen van Doel en Tihange.

Plannen voor een aanbesteding voor nieuwe gascentrales stuiten op kritiek. Zowel de industriële grootverbruikers als de regeringspartij N-VA noemen die timing onhaalbaar. De eerste kerncentrale sluit al in 2022, de laatste in 2025.

1.300 De centrale in Maasbracht is met drie gasunits goed voor 1.300 megawatt.

Maar de centrale in Maasbracht, met drie gasunits goed voor 1.300 megawatt, kan een derde van die doelstelling invullen. ‘Dat kan zeer goedkoop en snel’, zegt Jo Mortier, Public Affairs Manager RWE België. De aanleg van een kabel naar België kost slechts een fractie van de bouw van een nieuwe centrale. Omdat de kabel ondergronds naast een bestaande hoogspanningslijn komt, worden weinig vergunningsproblemen verwacht.

Koekoeksei

RWE broedt al jaren op dit plan. Het legde het eerder voor in een aanbesteding van de vorige regering, maar die procedure werd geannuleerd. Miesen dringt erop aan dat snel weer zo’n aanbesteding wordt uitgeschreven, anders dreigt de kernuitstap onhaalbaar te worden. ‘Als de regering dit jaar geen actie onderneemt, krijg je onzekerheid en lukt het niet meer.’

RWE is een nobele onbekende op onze energiemarkt, maar speelt al jaren een rol achter de schermen. Het was vroeger rechtstreeks actief via de stroomleverancier Essent, maar die divisie is afgesplitst. RWE heeft nog een kleinere centrale in de Antwerpse haven en neemt stroom af van de centrale van Tessenderlo Chemie en het offshorewindpark C-Power. ‘België is een van de vier kernlanden en we willen er verder groeien’, zegt Miesen.