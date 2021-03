Nederlands gigaproject wil Gent van waterstof voorzien

Het Deense energiebedrijf Ørsted ambieert in de Nederlandse Noordzee een windpark zo groot als alle Belgische windparken samen. Het kan dan op grote schaal waterstof maken, ook voor de Gentse havenindustrie.

De staalfabriek van ArcelorMittal in Gent krijgt met een ambitieus internationaal project uitzicht op grote hoeveelheden groene waterstof. De Deense windparkontwikkelaar Ørsted kondigt vandaag een plan aan, SeaH2Land, om op grote schaal waterstof te produceren voor de industriebedrijven in North Sea Port, de fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Ørsted wil tegen 2030 een windpark van 2 gigawatt bouwen in de Nederlandse wateren, even groot als alle bestaande Belgische offshorewindparken samen. Aan wal moet een waterstoffabriek komen van 1 gigawatt. Die installatie met een vermogen vergelijkbaar met een grote kerncentrale zou met windenergie van op zee waterstof produceren.

Het initiatief van Ørsted komt boven op de eerdere aankondigingen om in de regio verschillende kleinere waterstoffabrieken te bouwen. Er zijn plannen om een elektrolyse-installatie van 150 megawatt te bouwen op het terrein van de olieraffinaderij Zeeland Refinery. En Ørsted wil een waterstoffabriek van 100 megawatt bouwen op het terrein van de kunstmestproducent Yara.

Zonder subsidies is het op korte termijn onmogelijk een rendabel project te krijgen voor groene waterstof. Steven Engels Benelux-directeur Ørsted

De bedoeling is dat de verschillende projecten aansluiten op een pijpleidingnetwerk om de industrie in de havenregio van waterstof te voorzien. Sinds 2018 ligt al een waterstofleiding van 12 kilometer tussen de ethyleenfabriek van Dow in Terneuzen en Yara in het Zeelandse Sluiskil. Het industrieel consortium Smart Delta Resources, waar ook de Belgische gasnetbeheerder Fluxys toe behoort, wil die leiding uitbreiden tot een netwerk over 45 kilometer van Vlissingen-Oost in Nederland tot aan ArcelorMittal in Gent.

Subsidies

Sinds Europa met de Green Deal de ambitie heeft uitgesproken om fors in te zetten op groene waterstof regent het aankondigingen van megaprojecten. Nederland wil tegen 2030 3 à 4 gigawatt aan waterstoffabrieken realiseren. Toen de krant NRC onlangs de gecommuniceerde plannen optelde, kwam ze aan 10 gigawatt.

Of die investeringen er daadwerkelijk komen, hangt af van de toekenning van subsidies. ‘Zonder een subsidiemechanisme is het op korte termijn niet mogelijk een rendabel project te krijgen voor groene waterstof’, zegt Steven Engels, de Benelux-directeur bij Ørsted. ‘Zoals eerder bij wind op zee zijn subsidies nodig om waterstof op grote schaal rond te krijgen. Zo hopen we dezelfde snelle kostenreducties te realiseren als ook de windenergie heeft doorgemaakt.’

Het heeft geen zin op grote schaal waterstof te produceren zolang er geen pijpleiding ligt. Steven Engels Benelux-directeur Ørsted

Groene stroom

Waterstof wordt vooral gemaakt van fossiele brandstoffen. Daarbij komen grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer vrij. Een alternatief is groene stroom te gebruiken om in een elektrolyse-installatie water op te splitsen in waterstof en zuurstof. Die groene waterstof kan dan dienen om industriële processen te verduurzamen die nu nog op aardgas of olie draaien.

Ørsted Het Deense Ørsted (vroeger Dong) is ’s werelds grootste ontwikkelaar van offshorewindenergie, met bijna een derde van de geïnstalleerde capaciteit wereldwijd. In Nederland baat het bedrijf de windparken Borssele I & II uit, samen goed voor 700 megawatt. Ørsted noteert in Kopenhagen en heeft een beurswaarde van omgerekend 57 miljard euro. Omzet (2020): 52,6 miljard Deense kroon (7,1 miljard euro). Brutobedrijfswinst: 18,1 miljard Deense kronen (2,4 miljard euro). Medewerkers: 6.200.

Om waterstof te maken zijn enorme hoeveelheden groene stroom nodig. Ørsted hoopt dat een nieuwe Nederlandse regering een offshorezone afbakent en subsidies toekent. ‘We kunnen dan beloven een subsidievrij windpark in zee te bouwen dat gekoppeld is aan een waterstoffabriek met subsidies’, zegt Engels.

In een eerste fase wil Ørsted een waterstoffabriek bouwen van 500 megawatt en tegen 2030 nog eens een installatie van diezelfde grootte. Het heeft daarvoor verschillende locaties op het oog in het havengebied van North Sea Port, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zowel één grote installatie als twee of meer kleinere installaties behoren tot de opties.