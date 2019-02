Nederlandse afvalkoning van Gansewinkel overleden

Leo van Gansewinkel, een van de rijkste Nederlanders, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij maakte fortuin met de uitbouw en de verkoop van een afvalbedrijf dat zijn naam droeg.

Afval bestaat niet. Dat was de slogan waarmee Leo van Gansewinkel zijn afvalbedrijf uitbouwde. De man uit het Nederlandse Noord-Brabant begon in 1964 als transporteur van het afval van Philips, en later van heel wat andere bedrijven en gemeenten. In de begindagen lag de focus op het storten van afval, maar gaandeweg zag hij in dat er meer te verdienen was door afval te sorteren en grondstoffen te recupereren.

Nederland was de belangrijkste markt voor van Gansewinkel, maar ook in ons land kreeg het bedrijf een grote voet aan de grond. Toen van Gansewinkel zijn meerderheidsbelang in het bedrijf in 2007 aan de Amerikaanse private-equityreuzen KKR en CVC verkocht, draaide het 600 miljoen euro omzet en telde het 4.000 werknemers.

De timing van die verkoop, net voor de financiële crisis, was perfect voor van Gansewinkel. De nieuwe eigenaren, die 800 miljoen euro op tafel hadden gelegd, hebben niet veel plezier beleefd aan het bedrijf. Na enkele herstructureringen kwam van Gansewinkel in handen van de schuldeisers en daarna werd het overgenomen door het Britse Shanks. De fusiegroep gaat nu door het leven als Renewi

Kastelen

Na de verkoop van zijn bedrijf bleef van Gansewinkel niet stilzitten. Via zijn privéholding De Raekt, genoemd naar zijn kasteel in Noord-Brabant, bouwde hij met zijn zoon Rob opnieuw een afvalimperium uit. Daarnaast investeerde hij in riante gebouwen, van een kasteel in Zwitserland, een buitenverblijf in Spanje tot het sprookjeskasteel Hof van Rameyen, een aankoop van 17,5 miljoen euro in het Antwerpse Berlaar.

De opbrengst van de verkoop van zijn bedrijf leidde wel tot problemen met de Nederlandse fiscus. Zo zou van Gansewinkel inkomstenbelastingen ontlopen hebben. Na invallen van de belastinginspectie en na de ophefmakende inbeslagname van zijn kasteel in Budel en van een reeks oldtimers kon van Gansewinkel aan een vervolging ontsnappen. Hij kreeg wel een naheffing.