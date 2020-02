Nederlandse gaszee droogt op

Voor het eerst in decennia was er afgelopen jaar geen enkele succesvolle olie- of gasboring in het Nederlandse deel van de Noordzee.

In 2019 zijn twee exploratieboringen beƫindigd, blijkt uit voorlopige cijfers van onderzoeksinstituut TNO. Bij zo'n boring wordt een platform op zee gezet, dat met een boorkop een gat maakt in de zeebodem en op kilometers diepte naar gas of olie zoekt. Bij beide pogingen afgelopen jaar werden geen winbare reserves aangetroffen. In 2018 waren er nog zes boringen, waarvan vier succesvolle.

De afgelopen jaren is Nederland minder aantrekkelijk geworden voor de internationaal opererende olie- en gasbedrijven omdat exploratie er duur is. Er zitten nog miljarden kubieke meters gas in de Nederlandse zeebodem, maar de echt grote velden zijn al gelokaliseerd.