Nederlandse labogroep koopt Gentse afvalspecialist OWS

De snelgroeiende Nederlandse labogroep Normec legt de hand op de Gentse engineeringgroep OWS, bekend van afvalinstallaties van de VS tot China.

Het Gentse OWS is bekend als ontwerper van zogenaamde Dranco-installaties voor afvalverwerking. Daarmee kan organisch materiaal, zoals voedselresten, verwerkt worden tot compost en biogas dat gebruikt kan worden voor groene stroom. Dergelijke installaties kosten 5 tot 20 miljoen euro per stuk. CEO Luc De Baere slaagde er de voorbije jaren in dergelijke installaties te verkopen in verschillende continenten. In ons land zijn nieuwe eenheden in aanbouw in Leuven en Dendermonde.

115 Werknemers De 115 werknemers van OWS belanden bij Normec-dochter Vlam-N-Vest die 150 werknemers telt in ons land.

Maar omdat dergelijke grote projecten binnenhalen en bouwen een lang en risicovol proces is, diversifieerde OWS steeds meer naar gelieerde labo-activiteiten met veel stabielere inkomsten. Het gaat dan vooral om onderzoek naar de bio-afbreekbaarheid of composteerbaarheid van verpakkingsmateriaal. 'Die activiteiten zijn nu goed voor meer dan de helft van de omzet en het personeel', zegt OWS-woordvoerder Bruno Mattheeuws. OWS mikt op een omzet van 25 miljoen euro en telt 115 werknemers telt in ons land, Duitsland, de VS en Japan.

Met die labo-activiteiten kwam OWS op de radar van Normec. Het Nederlandse bedrijf is sterk in testen voor voedsel- en brandveiligheid, maar doet ook milieutesten. Dankzij tientallen overnames groeide Normec uit tot een speler met 130 miljoen euro omzet en 1.100 werknemers in de Benelux en Duitsland.

OWS komt terecht onder de vleugels van Vlam-N-Vest, een Wevelgemse dochter van Normec. Vlam-N-Vest overkoepelt de Vlaamse labogroep Servaco die 150 mensen telt in Wevelgem, Wetteren en Puurs. De projectactiviteiten van Dranco lijken een vreemde eend in de bijt, maar worden ook voortgezet onder de nieuwe eigenaar. 'OWS zal voort in beide activiteiten zelfstandig kunnen groeien', zegt Mattheeuws.

Astorg

Een overnameprijs werd niet bekendgemaakt. Het bedrijf presteerde de voorbije jaren goed. Vorig jaar klokte de Organic Waste Systems, zoals de vennootschap officieel heet, af op een nettowinst van 1,4 miljoen euro op 17,9 miljoen euro omzet. De precieze eigenaars van OWS zijn niet bekend. Het zou vooral gaan om een aantal families uit het Antwerpse die al langere tijd in het kapitaal zitten.