Nederlandse zonnerails lonken naar Amerikaanse beurs

Het Nederlandse metaalbedrijf Esdec bereidt een beursintroductie voor in de VS, schrijft de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad. Het bedrijf is enkele miljarden waard.

Esdec werd in 2004 opgericht door twee broers. Ze verkochten hun bedrijf in 2015 aan investeerders, die het drie jaar later doorverkochten aan de private-equitygroep Gilde. Die laatste begeleidde een forse expansie van het bedrijf en is nu klaar voor een exit. Esdec telt 300 werknemers en zal dit jaar zowat 350 miljoen euro omzet draaien.