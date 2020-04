Negatieve prijzen hakken in op energieleveranciers

De energiewereld staat op haar kop. Door overaanbod duiken de stroomprijzen weekend na weekend onder nul. Leveranciers moeten dan betalen om nog stroom te mogen produceren. ‘We slikken zware verliezen.’

‘We hebben maandag windparken op zee stilgelegd omdat de stroom die ze produceerden ons alleen maar geld kostte’, zegt Pieter Verlinden, aankoopverantwoordelijke bij de groenestroomleverancier Eneco. Net als iedereen op de Belgische energiemarkt krijgt hij de laatste weken af te rekenen met een omgekeerde wereld. Al vier weekends op rij zakken op de groothandelsmarkt de elektriciteitsprijzen onder nul. Door de coronamaatregelen is overcapaciteit ontstaan en moeten producenten soms betalen voor de stroom die ze op het net zetten.

Normaal levert de verkoop van een megawattuur elektriciteit in de professionele daghandel 40 à 50 euro op. Op paasmaandag was de situatie net omgekeerd en moesten uitbaters van windmolenparken of elektriciteitscentrales zelf 115 euro bijleggen voor iedere megawattuur die ze produceerden. ‘Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo’n dramatische prijsdip hebben meegemaakt’, zegt Kris Voorspools, zaakvoerder van de energieconsultant 70GigaWatt. ‘De prijzen maandag waren dertien uur lang negatief. Dat is du jamais vu.’

Verbruik 16 procent lager

De lockdown heeft de vraag naar elektriciteit fors doen slinken. Veel bedrijven liggen stil of draaien maar op halve kracht, waardoor het stroomverbruik in België met 16 procent is teruggevallen. Zeker op zon- en feestdagen, wanneer het verbruik sowieso al lager ligt, ontstaat overcapaciteit op het net. Elektriciteit valt moeilijk op te slaan en dus moeten vraag en aanbod op ieder moment in evenwicht zijn. De negatieve prijzen dienen om het overaanbod weg te werken, zodat het net niet overbelast raakt. Door producenten op de groothandelsmarkt te laten betalen voor de stroom die ze leveren, worden ze aangemoedigd om hun productie terug te schroeven.

Een deel van de te veel aangekochte volumes moeten we nu met zware verliezen op de markt verkopen. Pieter Verlinden aankoopverantwoordelijke Eneco België

Het mechanisme werkt ook in de andere richting. Grote industriële verbruikers kunnen bij negatieve prijzen net geld verdienen door extra stroom af te nemen. ‘Tuinbouwbedrijven bijvoorbeeld zetten in hun serres alle verlichting aan en voedingsbedrijven schakelen hun diepvriesinstallatie een paar graden kouder omdat ze geld krijgen voor de extra stroom die ze zo verbruiken’, zegt Jan De Decker, co-CEO Benelux van het energiebeheerbedrijf Next Kraftwerke.

Next Kraftwerke bundelt de installaties van verschillende grote klanten en schakelt die aan en uit om in te spelen op grote prijsschommelingen. ‘Met de negatieve prijzen leggen we bijvoorbeeld veel warmtekrachtkoppelingen stil voor de tuinbouw en de industrie’, zegt De Decker. ‘Die WKK’s produceren warmte en elektriciteit, maar tuinbouwbedrijven kunnen vaak een paar uur zonder en in de industrie is het bij negatieve prijzen soms interessanter stroom van het net te halen in plaats van zelf te produceren.’

Voedingsbedrijven schakelen hun diepvriesinstallatie een paar graden kouder omdat ze geld krijgen voor de extra stroom die ze zo verbruiken. Jan De Decker co-CEO Next Kraftwerke Benelux

Ook zonneparken en windmolens kunnen worden stilgelegd, maar veel hangt af van het geldende subsidiemechanisme. Zeker de oudste zonnepanelen en windmolens zitten soms nog met riante steunniveaus, waardoor de prijzen al heel ver onder nul moeten zakken vooraleer de installaties uit de markt gedreven worden. Voor de jongste offshorewindparken ligt dat anders. Doordat ze geen steun meer krijgen als de prijzen langdurig onder nul duiken, zijn ze sneller geneigd af te schakelen.

Hernieuwbaar versus nucleair

De prijzencrash leidt binnen de energiewereld tot felle discussies. Negatieve prijzen ontstaan typisch als op zon- en feestdagen de vraag klein is met ondertussen veel zonne- en windenergie. Sommigen zien er vooral een signaal in dat hernieuwbare energie verborgen kosten met zich meebrengt, omdat je niet kan kiezen wanneer de zon schijnt en de wind waait. Anderen wijzen vooral de kerncentrales als schuldige aan, die zelfs bij negatieve prijzen onverstoord blijven draaien.

We willen in deze bijzondere omstandigheden het vermogen van de kerncentrales zo min mogelijk verstoren en de productie stabiel houden op 100 procent. Anne-Sophie Hugé woordvoerder Engie Electrabel

De Belgische kerncentrales leverden maandag constant 4 gigawatt elektriciteit, terwijl ’s middags ruim 1 gigawatt aan windproductie werd afgeschakeld om overbelasting van het net te voorkomen. ‘Het is zeer vreemd dat op het moment dat er een tekort is aan flexibiliteit de kerncentrales toch vol blijven draaien’, zegt Voorspools. ‘In de ons omringende landen waren er ook negatieve prijzen, maar in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk leidde dat wel tot een daling van de nucleaire productie.’

Bij Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, verwijzen ze naar de uitzonderlijke coronamaatregelen als reden om geen rem te zetten op de productie van kernenergie. ‘De kerncentrales draaien momenteel met twee derde minder mensen’, zegt woordvoerder Anne-Sophie Hugé. ‘We willen in deze bijzondere omstandigheden het vermogen van de centrales zo min mogelijk verstoren en ze stabiel houden op 100 procent. Alleen als het net in gevaar komt en Elia ons dat vraagt, moduleren we de productie, maar we gaan dat niet doen om economische redenen.’

Verliezen