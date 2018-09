Nervositeit stijgt door uitvallende kerncentrales

Volgens stroomproducent Electrabel zullen de kerncentrales Tihange 2 en 3 deze winter niet beschikbaar zijn. Dat doet de zenuwachtigheid op de markten en bij de politiek toenemen.

‘Deze winter zullen er geen stroomproblemen zijn’, klonk het enkele weken geleden nog optimistisch. Maar de betonrot in de kerncentrales zou wel eens roet in het eten kunnen strooien.

Volgens Electrabel zullen twee kerncentrales, Tihange 2 en 3, deze winter niet beschikbaar zijn. De herstellingswerken om betonrot aan te pakken in de bijgebouwen waar de noodveiligheidssystemen zitten, duren langer dan eerst gepland. De werken bij Tihange 2 duren tot 1 juni 2019, die bij Tihange 3 tot 2 maart. Opmerkelijk, want tot vrijdagochtend verwachtte Electrabel nog dat Tihange 3 al op 1 oktober zou draaien.

De twee reactoren van elk om en bij de 1.000 megawatt zijn samen goed voor een derde van de nucleaire capaciteit. Omdat er ook al andere reactoren (Doel 1, 2 en 4) stil liggen, leveren de kerncentrales nu amper een derde van de stroom die ze normaal kunnen leveren.

Nog maar 1

Tijdens warme nazomerdagen is dat geen probleem, maar op koudere dagen met een groot stroomverbruik en weinig andere productie is dat minder evident.

Bijkomend probleem: over enkele weken gaat ook Tihange 1 in onderhoud. In de periode van 20 oktober tot 28 november zal er dus maar één van de zeven Belgische reactoren draaien en zitten we op één zesde van de nucleaire capaciteit.

Marktpartijen reageren zenuwachtig, blijkt uit de evolutie van de groothandelsprijzen voor elektriciteit. Die waren de voorbije maanden al flink gestegen, een indicatie dat energiebedrijven en traders meer rekening houden met krapte. Vrijdag steeg de prijs voor de levering van stroom in november met 18 procent tot bijna 117 euro. Begin dit jaar was dat nog 50 euro.

Crisisvergadering

Het woord afschakelplan wil niemand nog in de mond nemen, maar tal van partijen zijn in actie geschoten.

Het woord afschakelplan wil niemand nog in de mond nemen, maar tal van partijen zijn in actie geschoten. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) zegt dat ze de situatie op de voet opvolgt. Ze had vrijdag een crisisvergadering met de hoogspanningsnetbeheerder Elia om de opties te bekijken en nieuwe berekeningen te maken.

Midden augustus zag het er nochtans goed uit voor de stroombevoorrading deze winter. De simulaties die Elia gedaan had waren beter dan de voorbije jaren, omdat er meer stroom kan ingevoerd worden uit de buurlanden en er ook gascentrales die eerder gesloten waren opnieuw in gebruik werden genomen.

Marghem besliste eind augustus op basis van die studies dat er dit jaar voor het eerst in jaren geen nood zou zijn aan een strategische reserve, een reeks noodcentrales die stand-by staan in de winter.

Plots verslechterd

Maar de toestand is op enkele weken plots verslechterd. Aan het begin van de maand liet Electrabel weten dat Doel 1 en 2 enkele maanden langer in onderhoud zullen zitten. Op zich geen probleem, omdat Elia in zijn simulaties rekening had gehouden met nucleaire onbeschikbaarheden. Maar nu ook Tihange 2 en 3 (2.000 megawatt) uitvallen deze winter verandert het plaatje. Met Doel 1 en 2 was de marge van 1.000 megawatt al grotendeels opgebruikt.

Kon Electrabel niet sneller melden dat er een probleem is? ‘Neen’, zegt een woordvoerster. ‘Het gaat om zeer grote en complexe gebouwen. Onze ingenieurs zijn met drie werven tegelijk bezig en hebben veel gegevens moeten analyseren om de juiste diagnose te stellen. We kunnen nu pas een inschatting maken van de timing van de werken.’