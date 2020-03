Netbeheerder Elia krikt winst op met forse investeringen

De beursgenoteerde hoogspanningsnetbeheerder Elia kende in 2019 een operationele winstgroei van 9 procent. De investeringen in het Belgische en Duitse net zorgen voor extra inkomsten.

De Belgische netbeheerder heeft er een sterk jaar op zitten. De operationele brutowinst (ebitda) groeide met 24 procent tot 930 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vrijdag presenteerde. De aangepaste nettowinst nam met 9 procent toe tot 306 miljoen euro.

Elia investeerde vorig jaar 724 miljoen euro in het Belgische elektriciteitsnet, terwijl het Duitse dochterbedrijf 50Hertz bijna een half miljard euro in het Duitse net pompte. Bij zowat ieder ander bedrijf zouden dergelijke investeringen op korte termijn op de winst wegen, maar Elia is geen gewoon bedrijf waar inkomsten en uitgaven de winst bepalen. Als gereguleerde monopolist is de winst het gevolg van de toegelaten marge die de netbeheerder mag doorrekenen op de investeringen die hij doet in het elektriciteitsnet.

De forse investeringen om het Belgische en het Oost-Duitse net klaar te maken om hernieuwbare energie van de windparken op zee naar het binnenland te transporteren, leveren het bedrijf dan ook een mooie groei op. De totale gereguleerde activa (RAB) waarop Elia inkomsten mag aanrekenen, dikten aan van 4,3 naar 4,8 miljard euro.

ReorganisatieĀ

Toch was er onder aan de lijn weinig te merken van de operationele vooruitgang. Elia voerde in 2019 een interne structuurhervorming door, die een duidelijk onderscheid maakt tussen de Belgische, de Duitse en de andere internationale activiteiten die daar in de toekomst eventueel nog bij komen. De kosten verbonden aan die reorganisatie hadden een eenmalige impact en drukken het nettoresultaat naar beneden. De nettowinst toe te rekenen aan de groep ging met bijna 3 procent achteruit tot 273,6 miljoen euro.

Het dividend wordt lichtjes opgetrokken van 1,66 euro bruto vorig jaar, naar 1,69 euro. Toch is dat voor beleggers niet het belangrijkste om naar te kijken bij Elia. De hoogspanningsnetbeheerder is een van de zeldzame bedrijven die geen impact ondervinden van conjunctuurschommelingen en corona-zorgen.