Netbeheerder Elia tankt 800 miljoen cash

De hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft via een obligatie-uitgifte met gemak 800 miljoen euro opgehaald. Een deel van het geld zal dienen om te investeren in de versteviging van het Belgische net.

Door de coronaturbulentie op de financiële markten overwoog Elia nog even zijn obligatie-uitgifte uit te stellen, maar uiteindelijk haalde het met de vingers in de neus 800 miljoen euro op. De obligatie lokte de interesse van 330 institutionele investeerders en werd liefst 8,5 keer overingetekend, maakte de Belgische netbeheerder bekend op zijn website.

Het verse geld moet dienen om een bestaande lening af te lossen en te investeren in het Belgische elektriciteitsnet. In juni vervalt een oude aandeelhouderslening, waarvoor net geen 500 miljoen euro herfinanciering nodig was. Daarnaast haalt Elia 300 miljoen euro op voor investeringen in de versterking van het Belgische hoogspanningsnet. Het gaat om de vernieuwing van bestaande hoogspanningslijnen en de afwerking tegen eind dit jaar van de Alegro-kabel, die voor het eerst rechtstreekse stroomuitwisseling tussen België en Duitsland mogelijk zal maken.

Investeringen

'We zijn zeer tevreden dat het ons gelukt is te financieren bij een intrest van minder dan 1 procent.' Yannick Dekoninck Hoofd investeerdersrelaties Elia

De Elia-obligatie heeft een looptijd van tien jaar, met een jaarlijkse coupon van 0,875 procent. ‘We zijn zeer tevreden dat het ons gelukt is te financieren bij een intrest van minder dan 1 procent’, zegt hoofd investeerdersrelaties Yannick Dekoninck. ‘In zeer volatiele tijden op de markten is dat een heel mooi resultaat. Het is voor ons belangrijk een marktconforme intrestvoet te halen, want het is uiteindelijk de consument die dat betaalt via de nettarieven. Dat wij goedkoop kunnen financieren, is dus een goede zaak voor de gezinnen en bedrijven.’

Om zich klaar te maken voor de toename van hernieuwbare energie, plant Elia de komende vijf jaar voor 2,3 miljard euro aan investeringen in het Belgische net. Om die groei te financieren heeft het een programma opgesteld om in meerdere schijven 3 miljard euro op te halen. In Duitsland, waar Elia de eigenaar is van de netbeheerder 50Hertz, loopt een gelijkaardig programma. Om het risico op kruissubsidiëring te voorkomen moet de financiering van de Belgische en de Duitse activiteiten strikt gescheiden blijven.

Aandeel klimt fors