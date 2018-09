Netbeheerders klaar voor afschakelplan

Gaat het licht uit bij u?

Dreigt uw straat of wijk straks zonder stroom te zitten bij de activatie van het afschakelplan?

Zoek uw straatnaam op de website van uw distributienetbeheerder: Eandis of Infrax in Vlaanderen of Sibelga in Brussel.

Als u uw netbeheerder niet kent, klik hier.