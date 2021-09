Nieuw afvalbedrijf Luc Desender is 250 miljoen waard

Luc Desender, de oprichter van het uiteengevallen groenestroombedrijf Electrawinds, is met de Oostendse afvalverwerker Renasci aan een enorme comeback bezig. Renasci kon onlangs de chemiereus Borealis aantrekken als aandeelhouder bij een waardering van 250 miljoen euro.

Vorige week brak er een brand uit waardoor de installatie een tijd stilligt, maar dat kan de pret niet bederven bij de milieugroep Renasci. De Oostendse afvalverwerker heeft dit jaar enkele mijlpalen bereikt in zijn missie alle componenten in een afvalberg te recycleren. In de installaties kan jaarlijks 120.000 ton huishoudelijk of bedrijfsafval verwerkt worden dat gewoonlijk verbrand of gestort wordt. 'Het organisch afval wordt gerecycleerd en de plastic wordt hergebruikt of omgezet in grondstoffen', zegt medeoprichter Guy De Clercq.

25 miljoen Borealis Borealis betaalt 25 miljoen euro voor een belang van 10 procent in Renasci.

Het meest innovatieve deel van de site is een installatie die plasticafval weer omzet in grondstoffen voor de petrochemie. De chemiereus Borealis tekende in het voorjaar een deal om de output van de installatie af te nemen. Enkele weken geleden nam de groep een minderheidsbelang van 10 procent in het bedrijf. Borealis legde 25 miljoen euro vers geld op tafel, vernam De Tijd. Die operatie waardeert Renasci op 250 miljoen euro.

Die hoge waardering is opmerkelijk, want Renasci werd pas enkele jaren geleden opgericht door Luc Desender, na de val van zijn groenestroombedrijf Electrawinds. Het idee was via een mix van bestaande en nieuwe technologie en processen alle componenten van een hoop afval te sorteren en hergebruiken. Vorig jaar werd de installatie, die ruim 60 miljoen euro kostte, in gebruik genomen.

Renasci sleutelt nog altijd aan de onderdelen van de installatie. 'Er moet nog veel verbeterd worden en we zullen nog veel investeren om alles te optimaliseren', zegt De Clercq. Oostende moet een referentiesite worden om het concept ook elders toe te passen. 'We kijken met partners naar Nederland, Frankrijk en Italië en hopen er binnen een jaar of twee een vergunning te krijgen om te bouwen.'

Shell

De installatie om plastic chemisch te recycleren is technologie van het Nederlandse BlueAlp. Die kan meeliften op de succesvolle opstart in Oostende: donderdag kondigde Shell aan dat het een belang van 21,3 procent neemt in het Eindhovense bedrijf.

Dat is goed nieuws voor Desender, De Clercq en de andere aandeelhouders van Renasci, onder wie financier Jos Sluys (Saffelberg en ex-Arinso), industrieel Carlo Vermeersch (bekend van isolatiebedrijf Ipcom) en de Doornikse afvalgroep Dufour. Renasci heeft een belang in BlueAlp dat ongeveer zo groot is als dat van Shell.

De afvalverwerker stapte samen met de Nederlandse oliehandelaar Den Hartog enkele jaren geleden in BlueAlp om te bewijzen dat de technologie werkte. De jaren voordien had de Nederlandse bouwgroep Mourik al veel tijd en miljoenen gepompt om aan te tonen dat het mogelijk is om plastic om te zetten naar olie op industriële schaal. Dat is in Oostende nu gelukt.

Alle chemiemajors zijn op zoek naar zulke olie om zelf circulaire producten te maken. Ton Hafkamp CEO BlueAlp

'Plastic wordt omgezet in pyrolyseolie. Dat is een circulaire olie die kan dienen als basisgrondstof in de krakers van Shell en sectorgenoten. Alle chemiemajors zijn op zoek naar zulke olie om zelf circulaire producten te maken', zegt Ton Hafkamp, de CEO van BlueAlp.

Met de instap van Shell krijgt BlueAlp extra middelen om nieuwe projecten op te starten en de technologie te verbeteren. 'De installatie bij Renasci kan tot 15 miljoen liter pyrolyseolie per jaar produceren. Dat willen we verhogen met een factor vier', zegt Hafkamp. Shell, dat onlangs door een Nederlandse rechter op de vingers werd getikt omdat het te weinig deed in de strijd tegen de klimaatverandering, wil met BlueAlp twee nieuwe installaties bouwen in Nederland.

Wordt het geen lastige zaak dat de concurrenten Shell en Borealis allebei op dezelfde technologie azen? 'De vraag naar deze olie is zo groot dat partijen bereid zijn samen te werken om zo snel mogelijk de productiecapaciteit te vergroten', zegt Hafkamp. 'We zijn geen Shell-afdeling en mogen ook leveren aan andere partijen.'

De instap van Shell toont ook aan dat de brand bij Renasci geen issue is voor industriële spelers. 'De schade valt mee', zegt De Clercq. 'Er moeten wat onderdelen vervangen worden, maar binnen een maand zal de installatie opgestart zijn', zegt De Clercq, een specialist in bedrijfsfinanciering die eerder bestuurder was bij Indaver. Dat Antwerpse bedrijf van Fernand Huts (Katoen Natie) investeert ook in de chemische recyclage van plastics.

Renasci telt een vijftigtal werknemers en draait nog opstartverliezen. De Clercq verwacht dat het bedrijf volgend jaar een positieve brutobedrijfswinst kan draaien.