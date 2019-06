Nieuwe noodoplossing nodig om licht te doen branden

Al in 2023 dreigt een stroomtekort als de eerste twee Belgische kerncentrales sluiten. ‘Zonder extra maatregelen gaan we er niet komen’, waarschuwt Chris Peeters, de CEO van de stroomnetbeheerder Elia.

Ons land heeft opnieuw nood aan een strategische stroomreserve of een andere vorm van noodmechanisme om te verzekeren dat tussen 2022 en 2025 het licht niet uitgaat. Die boodschap gaf Elia-topman Chris Peeters vrijdag bij de presentatie van een nieuwe studie over de Belgische bevoorradingszekerheid.

Omdat in Duitsland de kolencentrales sneller sluiten dan gedacht, zal ons land minder kunnen rekenen op stroom uit het buitenland. Daardoor stelt zich een probleem als in de winter van 2022 en 2023 de eerste twee Belgische kerncentrales sluiten. De ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2 gaan dan onherroepelijk dicht, maar er staat onvoldoende vervanging klaar om dat gat op te vangen.

Strategische reserve

Voor de periode van eind 2022 tot 2025 moet ons land op zoek naar 1 gigawatt of zelfs iets meer, becijferde Elia. Dat komt overeen met de stroom van één grote kerncentrale. ‘Er moeten dringend maatregelen genomen worden’, waarschuwt Peeters. ‘Een tekort van 1 gigawatt is aanzienlijk en los je niet vanzelf op.’

Het is niet omdat je één keer zonder gordel rijdt en geen ongeval hebt dat het slim is om dat altijd te doen. Chris Peeters CEO Elia

Elia ziet verschillende opties om een stroomtekort tegen eind 2022 te vermijden. Europa heeft ons land toestemming gegeven om tot 2021-2022 een strategische reserve te activeren in de winters waarin een stroomtekort dreigt. Een optie is om de strategische reserve te verlengen, waardoor noodcapaciteit geactiveerd kan worden en verouderde gascentrales toch langer paraat kunnen blijven.

Vergoeding aanpassen

Een andere mogelijkheid is het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) aan te passen waardoor niet in 2025, maar al in 2022 overheidssteun wordt toegekend aan investeerders die extra capaciteit aanbieden op het Belgische stroomnet. ‘In beide gevallen zal eerst een politieke keuze gemaakt moeten worden en moet Europa eerst goedkeuring geven’, zegt Peeters.

Schermvullende weergave Elia-CEO Chris Peeters. ©Dieter Telemans

Sowieso gaat het maar om een tijdelijke overbrugging. De wet op de kernuitstap voorziet dat in 2025 de laatste vijf Belgische kerncentrales sluiten. Tegen dan heeft ons land in totaal 3,9 gigawatt nieuwe capaciteit nodig, becijferde Elia. Drie jaar geleden mikte Elia nog op een capaciteitsbehoefte van 3,6 gigawatt. Sindsdien beslisten verschillende buurlanden hun kolen- en kerncentrales sneller te sluiten, waardoor België meer dan verwacht op de eigen stroomproductie is aangewezen.

Overheidssteun

Volgens Peeters moeten we niet op onze lauweren rusten nu afgelopen winter het licht toch bleef branden terwijl door tal van problemen maar één kerncentrale draaide. ‘Het is niet omdat je één keer zonder gordel rijdt en geen ongeval hebt dat het een goed idee is om dat de volgende keer ook te doen’, zegt de Elia-topman. Hij roept de federale regering op prioriteit te geven aan een interventiemechanisme om investeringen in nieuwe capaciteit aan te moedigen.

Er is geen enkele reden om de consument onnodig zorgen aan te jagen. Marie Christine Marghem (MR) Minister van Energie

De regering-Michel zette een steunmechanisme in de steigers om tegen 2025 de nodige investeringen in nieuwe capaciteit te bevorderen. De uitwerking ervan moet nog gebeuren in koninklijke besluiten en het gevaar bestaat dat in afwachting van een nieuwe federale regering het dossier op de plank blijft liggen.