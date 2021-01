Nieuwe premies voor zonnepanelen en thuisbatterij lokken klanten

Het afschaffen van de terugdraaiende teller doet zonnepaneleneigenaars steigeren, maar nieuwe klanten worden niet massaal afgeschrikt. De nieuwe premies voor zonnepanelen en thuisbatterijen geven de orderboekjes van installateurs een stevige duw.

'Het was hier zeer pittig. Je wil echt niet weten wat we allemaal hebben mogen aanhoren', zegt de telefoniste van een zonne-energiebedrijf. Installateurs werden de voorbije dagen overstelpt met telefoons van boze tot woedende klanten na de afschaffing van het systeem van de terugdraaiende teller. Vooral wie de voorbije jaren nog zonnepanelen liet plaatsen voelt zich gedupeerd. Een cruciaal voordeel valt weg. Een nieuwe Vlaamse premie is pas beschikbaar voor installaties die dit jaar in gebruik worden genomen.

De heisa doet enkele mensen dan ook twijfelen om nog zonnepanelen te plaatsen. ‘Mensen hebben laten weten dat ze toch geen offerte meer willen omdat ze het vertrouwen volledig hebben verloren’, zegt zaakvoerder Joris Brussich van het Energiecenter Geuns, een Limburgs installatiebedrijf met 25 werknemers. Maar dat is slechts een minderheid, geeft hij aan. ‘Er blijven vragen voor offertes komen. Zeker voor nieuwbouwprojecten waar zonnepanelen nodig zijn om een bepaald E-peil (energienorm) te halen.'

2020 was een boerenjaar voor de zonnepanelensector. Er kwam een rush omdat het de laatste kans was om van het voordeel van de terugdraaiende teller te kunnen genieten. ‘We zijn in het coronajaar 2020 toch nog met 15 procent gegroeid’, zegt Brussich.

'Het was na een zeer goed jaar toch afwachten wat 2021 zou brengen', zegt ook de zelfstandige installateur Kim Gillis van Electro KG-Sun. ‘Normaal begin ik het jaar met meer dan 20 projecten, maar nu waren het er slechts twee door corona en het drukke najaar in 2020. Er is was wat onzekerheid, maar nu begint de vraag toch weer te komen.'

Warmtepompen

Ook bij Go-Solar, een installatiebedrijf uit Waasmunster en Brecht met een 50-tal werknemers, zat het orderboekje voor 2020 in juli al helemaal vol. ‘We konden maar 2.000 daken installeren en hebben dan de verkoop gestopt’, zegt directeur Roy Mulder. Tegelijk begon het bedrijf geïnteresseerden erop te wijzen dat de plaatsing van zonnepanelen met de nieuwe eenmalige premie van maximaal 1.500 euro interessant kan blijven in 2021. ‘Een rendement van meer dan 5 procent is in tijden van lage rente nog zeer interessant’, zegt Mulder.

Go-Solar ziet 2021 positief tegemoet en heeft al 700 contracten. Bij Energiecenter Geuns zit het orderboek de eerste twee maanden helemaal vol. 'Ook de rest van het jaar ziet er veelbelovend uit.' Brussich stelt zich wel vragen over de toekomst. ‘De overheid moet duidelijk maken wat ze wil. Warmtepompen zijn veel properder dan gas en ze zijn rendabel, maar de combinatie met zonnepanelen zou toch aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. De lage CO2-uitstoot is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelstellingen.'

Dit jaar treedt wel een nieuw tijdperk aan, vindt Mulder. ‘De installaties worden helemaal anders berekend. Voordien werden zonnepanelen op het zuiden geplaatst voor een grote productie en maximale subsidies. Nu worden installaties meer afgestemd op het eigen verbruik.'

Zo worden panelen die gericht zijn op het oosten en het westen interessanter. Die leveren respectievelijk veel stroom op 's ochtends en 's avonds, de momenten waarop gezinnen het meeste stroom verbruiken. Zuidgerichte installaties pieken 's middags, wanneer het verbruik en de marktprijzen meestal lager liggen.

Boost

Maar ook de thuisbatterij krijgt een boost. ‘Dit jaar heeft de helft van de bestellingen een batterij', zegt Mulder. 'Dat heeft veel te maken met een premie. Maar net als bij de premie voor zonnepanelen is de subsidiepot voor batterijen beperkt. Het bedrag is al eens opgetrokken, maar het is voor ons als installateurs moeilijk om dat op te volgen.’

Mulder ziet voorlopig geen aanwijzingen dat klanten dit jaar voor kleinere installaties kiezen. ‘Mensen willen het potentieel benutten. Dankzij een oost- of westoriëntatie en een thuisbatterij zullen gezinnen een groot deel van hun energieverbruik kunnen dekken met eigen productie.'

Dat de terugdraaiende teller wordt afgeschaft kan op begrip rekenen in de sector, maar niet de manier waarop. ‘Het is eigenlijk logisch dat mensen gestimuleerd worden om de eigen stroom te verbruiken. Maar het is zeker niet netjes dat er beloftes niet gehouden worden’, zegt Brussich.

De sector moet zich aanpassen. ‘We hebben ons allang voorbereid op dit scenario waar eigen verbruik cruciaal is', zegt Mulder. Hij vreest wel dat kleine spelers 'die het voorbije jaar vooral bezig waren met zoveel mogelijk daken vol te leggen' het misschien moeilijk krijgen nu het speelveld verandert.