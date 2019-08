Nieuwe speler levert ‘groene stroom van boer Chris'

De startup Bolt lanceert zich vandaag in Vlaanderen en wil consumenten rechtstreeks groene stroom laten kopen bij lokale producenten. Het energiebedrijf mikt op 20.000 klanten.

‘Koop nu rechtstreeks uw groene stroom van de zonnepanelen van boer Chris.’ Met dat verkoopargument zet Bolt zich in de markt. De nieuwe leverancier laat consumenten toe om te kiezen bij welke lokale energieproducent ze hun stroom willen afnemen.

Klanten kunnen op de website kiezen uit verschillende projecten. Ze kunnen hun stroom afnemen van windmolens in de Gentse haven, van de zonnepanelen van een tennisclub in Zelem, van een waterkrachtcentrale in de Maas of van een bio-vergister bij ‘boer Frederik en Valerie uit Zomergem’.

Garanties van oorsprong

‘Onze bedoeling is om de energiemarkt transparanter te maken en klanten de mogelijkheid te bieden om een heel bewuste keuze te maken voor directe afname van lokale groene stroom’, zegt CEO en co-oprichter Pieterjan Verhaeghen (30). ‘Van de Vlaamse gezinnen heeft 46 procent een contract voor groene stroom, er is dus interesse. Maar slechts 6 procent krijgt effectief hernieuwbare energie geleverd van lokale productie. In de andere gevallen worden er garanties van oorsprong aangekocht uit het buitenland om te kunnen spreken van groene stroom.’

We willen klanten de mogelijkheid bieden om een heel bewuste keuze te maken voor directe afname van lokale groene stroom. Pieterjan Verhaeghen CEO Bolt

Bolt garandeert dat als klanten stroom kopen van een bepaalde windmolen ze ook het specifieke oorsprongscertificaat krijgen van die specifieke windmolen en niet van bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale uit IJsland of Noorwegen.

Bij de lancering heeft Bolt contracten afgesloten met Belgische producenten om 20.000 gezinnen te kunnen beleveren. Als de vraag groter blijkt te zijn, heeft Bolt door zijn marktmodel niet de flexibiliteit om zomaar stroom bij te kopen op de groothandelsmarkt. ‘De mogelijkheid is er om de capaciteit snel op te trekken, maar bij groot succes kan het dat gegadigden in een wachtrij belanden’, zegt Verhaeghen daarover.

Geldschieter Luminus

Bolt heeft een licentie op zak van de Vlaamse energieregulator VREG, maar de bedoeling is om ook snel actief te worden op de Waalse en Brusselse markt. ‘We hopen echt groot te worden zodat we kunnen wegen op de energiemarkt en het beleid’, zegt Verhaeghen. ‘Als we op termijn bijvoorbeeld de prijszetting afhankelijk willen maken van het project waar de stroom vandaan komt, dan is daar een aanpassing van de regelgeving voor nodig.’