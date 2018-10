Nieuwe winstwaarschuwing kost CEO General Electric de kop

John Flannery slaagde er niet in de achteruitgang van het Amerikaanse industriële conglomeraat te keren.

Flannery volgde in augustus 2017 de legendarische Jeffrey Immelt op en slaagde er bepaald niet in het concern weer op de rails te krijgen. Het afgelopen jaar halveerde de koers van het aandeel GE, ondanks allerlei radicale maatregelen die hij het bedrijf oplegde. Zo werden de divisies financiële dienstverlening en consumentenelektronica afgestoten.

Ook de verlichtingstak, die in 1876 door Thomas Edison werd opgericht en de basis legde voor wat later het grootste beursgenoteerde concern ter wereld werd, moest de deur uit. Het mocht niet baten. Afgelopen zomer verloor General Electric na 111 jaar zijn zitje in de prestigieuze Dow Jones-beursindex.