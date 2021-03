Nieuwkomer belooft golf aan snelle laadpalen dit jaar

Investeringsplan

Laadpleinen

‘Als je bij een shoppingcenter snel een boodschap gaat doen en je batterij is bijna leeg, dan moet er snel veel bij. Maar als je op je gemak een paar uur gaat shoppen of als je batterij nog behoorlijk vol is, dan heb je niet zoveel capaciteit nodig’, zegt operationeel directeur Martine Ferment.

Stroperig

Yeet! is niet het enige Nederlandse laadpalenbedrijf dat brood ziet in de Belgische markt. Ook het snellaadnetwerk van Fastned heeft al twee stations in Vlaanderen: op de luchthaven van Oostende en in Roeselare. Voorts is er het laadpalenbedrijf Allego, dat marktleider in Vlaanderen is, maar worstelt met de uitrol van het laadpalennetwerk.