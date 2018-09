Nog 1.000 megawatt stroom te kort om afschakeling te vermijden

Zelfs met de 750 megawatt aan extra stroom die minister van Energie Marie-Christine Marghem intussen gevonden heeft, zal België in de wintermaanden nog steeds 1.000 megawatt te kort komen.

Dat blijkt uit een nota die de beheerder van het hoogspanningsnet, Elia, normaal gezien pas dinsdag in het parlement zou voorstellen, maar Marghem aan de redactie van De Tijd/L'Echo bezorgde.

1.700 megawatt Elia In het uitgelekte document stelt Elia dat ons land deze winter 1.600 tot 1.700 megawattuur stroom te kort komt.

In het document stelt Elia dat ons land deze winter 1.600 tot 1.700 megawattuur stroom te kort komt. Pas als het die capaciteit er wel is, komt het tekort binnen theoretische aanvaardbare grenzen. Bij een normale winter betekent dat: een tekort aan stroom gedurende drie uur, bij een heel strenge winter (die maar eens in de 20 jaar voorkomt) een terkort gedurende 20 uur.

Extra vermogen

Onder druk van de regering is minister Marghem op zoek gegaan naar extra vermogen. Vanmorgen kondigde ze aan dat Electrabel intussen 750 megawatt extra gevonden heeft. Dat betekent dus dat ze nog 1.000 megawatt tekort komt, het equivalent van het verbruik van 2,5 miljoen gezinnen. 'Ik weet dat er een tekort is, maar ik probeer een maximum aan extra vermogen bij elkaar te krijgen', reageerde Marghem.

Vooral in november zou het er volgens de nota om gaan spannen. Door allerlei onderhouds- en herstellingswerken in Doel en Tihange zal in november maar 1 van de 7 kerncentrales draaien.

'We zijn volop bezig met de evaluatie van de verschillende alternatieven, die in januari en februari het probleem kunnen oplossen', stelt Marghem. 'Maar voor november is de stroombevoorrading nog niet verzekerd. Dat betekent dat we een activering van het afschakelplan niet kunnen uitsluiten.'

Elia waarschuwt dat ook voor januari en februari de risico's niet helemaal zijn uitgesloten.