Nog geen Britse toestanden door CO2-tekorten in ons land

De hoge gasprijzen veroorzaken in het Verenigd Koninkrijk problemen in de voedingsindustrie. In België is het vooralsnog zo ver niet, leert een rondvraag door de voedingsfederatie Fevia.

De productie van CO 2 stokt door de piekende gasprijzen. Britse voedingswinkels dreigen daardoor zonder diepvriesproducten en vlees te vallen. De reden: een tekort aan droogijs. Dat is koolstofdioxide of CO 2 in een vaste vorm, dat vooral wordt gebruikt om voedingswaren te koelen.

Dit weekend stopte de Britse onlinewinkel Ocado Group al met het leveren van diepvriesproducten aan zijn klanten. Leveranciers van varkens- en kippenvlees waarschuwen tegelijk dat door een tekort aan CO 2 hun aanvoer de komende dagen helemaal dreigt stil te vallen.

De aankondigingen zijn tekenend voor de oplopende problemen die de Europese gascrisis veroorzaakt. Bij de Britse voedingswinkels, waar al chaos heerste door stijgende prijzen en bevoorradingsproblemen als gevolg van de pandemie en de brexit, dreigen de rekken nu helemaal leeg te worden.

Lees Meer Wat u moet weten over de hoge gasprijzen

In België krijgt de voedingsfederatie Fevia vooralsnog geen signalen van tekorten. 'We deden een rondvraag, maar hoorden van niemand echo's over tekorten', zegt Fevia-CEO Bart Buysse.