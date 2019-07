'Nog vier kandidaten voor overname Eneco'

De Amerikaanse private-equityreus KKR duikt verrassend op als mogelijke koper van het Nederlandse energiebedrijf.

Vier partijen gaan door naar de volgende ronde in de strijd om het Nederlandse energiebedrijf Eneco, dat ook actief is ons land. Volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad gaat het om een consortium van het olie- en gasbedrijf Shell en de pensioenbelegger PGGM, het Japanse Mitsubishi, de Australische infrastructuurbelegger Macquarie en de Amerikaanse investeerder KKR.

3 miljard Verkoop De verkoop moet minstens 3 miljard euro opleveren, zeggen betrokkenen aan Het Financieele Dagblad.

Eerder werd ook het Franse Total genoemd als gegadigde. Total, bij ons eigenaar van Lampiris, zit echter niet meer in de race.



Volgens de krant is KKR is een verrassende naam in het speelveld. Het was nog niet bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij een gooi deed naar het energiebedrijf.

44 gemeenten

Eneco is nu in handen van 44 gemeenten, waaronder Rotterdam en Den Haag, maar staat te koop. Kandidaat-kopers konden tot eind mei hun interesse kenbaar maken. De verkoop gaat via een zogeheten gecontroleerde veiling. Eind vorige week besliste het bedrijf samen met vertegenwoordigers van de aandeelhouders welke partijen door mogen naar de volgende ronde.

De overgebleven bieders moeten eind oktober pas een bindend bod uitbrengen.