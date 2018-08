'Noors staatsfonds moet in olie blijven'

Noorwegen krijgt al jaren veel geld binnen door olie- en gaswinning in de Noordzee. Met die opbrengsten is het land gaan beleggen via Equinor dat voor 67 procent in handen is van de Noorse overheid.

De Noren zitten via Equinor in duizenden beursgenoteerde bedrijven en beleggen ook in obligaties en vastgoed. De waarde van het fonds ligt momenteel rond de 1.000 miljard euro en daarmee is het het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld. Eind 2017 was ongeveer 4 procent belegd in olie- en gasbedrijven. Dat komt overeen met ongeveer 32 miljard euro. De Noren hebben bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd in Shell, BP, Chevron, Eni en Total.