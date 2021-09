Noren sturen meer aardgas naar Europa om schaarste te counteren

Het staatsbedrijf Equinor heeft toestemming gekregen om de komende maanden 2 miljard kubieke meter aardgas te leveren aan Europa. Dat moet helpen om de krapte op de markt en de hoge marktprijzen te temperen.

Uitbater Equinor - het vroegere StatoilHydro - zegt dat het toestemming heeft gekregen om de export van twee grote Noorse offshoregasvelden op te krikken. Vanaf oktober mogen de velden Troll en Oseberg elk 1 miljard kubieke meter extra aardgas oppompen en naar Europa sturen. Die 2 miljard kubieke meter komt overeen met het jaarverbruik van 1 miljoen gezinnen die met aardgas verwarmen. Het is ook gelijk aan 0,5 procent van het gas dat vorig jaar in Europa verbruikt werd.

Mogelijk zal een deel van het aardgas naar Zeebrugge vloeien. Het gasknooppunt van Fluxys Belgium is via de pijpleiding Zeepipe rechtstreeks gekoppeld met de Troll-gasvelden in Noorwegen. Mogelijk vloeit een deel van het aardgas ook naar Duitsland, Frankrijk, Nederland of het VK, waar eveneens onderzeese pijpleidingen van de Noorse gaspijplijnuitbater Gassco aan land komen.

Equinor krijgt toestemming om extra te exporteren in de herfst en de winter. 'We geloven dat dit op een zeer goed moment komt omdat de markt voor aardgas in Europa nu ongewoon krap is', zegt Helge Haugane, directeur Gas & Power bij Equinor.

Recordprijzen

De krapte in Europa komt door een hoger verbruik de afgelopen maanden door het koude weer en de economische heropleving. Daarnaast draaide Rusland de gaskraan niet helemaal open. De Europese gasvoorraden voor de winter zitten daarom op een veel lager niveau dan gewoonlijk. Dat leidde tot recordprijzen voor de levering van aardgas de komende weken en maanden. Die prijspieken veroorzaken schade in heel wat sectoren.

De 2 miljard kubieke meter extra Noors gas is geen enorme hoeveelheid. De productie van Oseberg stijgt van 5 naar 6 miljard kubieke meter per jaar. Bij Troll mag de productie van 36 naar 37 miljard kubieke meter aardgas worden opgekrikt. Maar alle beetjes helpen om de spanning op de gasmarkt te laten afnemen.