Nucleair park Electrabel weer in orde

Engie Electrabel heeft de kernreactor Tihange 2 in de nacht van zaterdag op zondag herstart. Die lag bijna een jaar stil voor herstellingswerken.

Met de herstart van Tihange 2 komt een einde aan de acute stroombevoorradingscrisis die ons land in september vorig jaar trof. Engie Electrabel moest toen heel wat reactoren maandenlang dichthouden voor dringende herstellingswerken door betondegradatie en lekkende leidingen. Dat zorgde ervoor dat er nooit geziene inspanningen nodig waren om de stroombevoorrading te garanderen: gesloten stokoude centrales werden tijdelijk heropend, massa's dieselgeneratoren werden gehuurd en Electrabel overwoog zelfs om stroomschepen te laten overkomen naar Antwerpen.

Nadat eerder andere reactoren met problemen konden herstarten, is het nu de beurt aan Tihange 2. De nucleaire waakhond Fanc (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) heeft de herstellingswerken deze maand gecontroleerd en gaf groen licht voor een herstart. Oorspronkelijk was die gepland tegen 30 juni, maar dat gebeurde nu een week vroeger.

Bunker

Engie Electrabel heeft in Tihange 2 het zogenaamde bunkergebouw moeten renoveren. Dat is een bijgebouw waar de noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren staan opgesteld. Door betonproblemen waren er twijfels of het gebouw wel voldoende stevig zou zijn. Electrabel heeft er een nieuwe dakplaat aangebracht.De centrale lag stil sinds augustus vorig jaar.