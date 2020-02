Nucleaire schoonmaak weegt op winst Engie

Isabelle Kocher, de topvrouw van Engie die na een machtsstrijd aan de kant werd geschoven , laat een groep achter die er operationeel op vooruit is gegaan. De omzet groeide in 2019 met 5,4 procent tot 60,1 miljard euro en de ruime bedrijfswinst (ebitda) dikte met 6,8 procent aan tot 10,4 miljard euro.

Het moederbedrijf van het Belgische Electrabel grijpt de verbeterde resultaten aan om een hoger dividend in het vooruitzicht te stellen van 80 eurocent per aandeel (+7%).

Belgische kerncentrales draaien met verlies

Toch is de verbetering bij de kerncentrales relatief. De Belgische kerncentrales draaien al jaren met verlies en ook in 2019 eindigde de nucleaire divisie 314 miljoen euro in het rood.