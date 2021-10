Nyrstar beperkt productie onder druk van energieprijzen

De zinkfabrikant Nyrstar kreunt onder de scherpe stijging van de energieprijzen. Daarom beperkt het bedrijf de productie in drie Europese smelters met de helft. 'Het is economisch niet meer haalbaar op volle capaciteit te draaien.'

Nyrstar grijpt in in de productie van drie van zijn zinksmelters: in Balen, het Nederlandse Budel en het Franse Auby. 'Door de aanzienlijke stijging van de elektriciteitskosten in de afgelopen weken en de kosten van de door de elektriciteitssector uitgestoten koolstof - die worden doorgerekend aan industriële en huishoudelijke klanten - is het economisch niet langer haalbaar de productie op volle capaciteit te laten draaien', klinkt het.

Omdat onze fabrieken volledig geëlektrificeerd zijn, beschikken we over de operationele flexibiliteit om dit snel te doen en zo te reageren op de hoge energieprijzen. Daniel Vanin CEO Nyrstar

'Hoewel we efficiënter werken dan ooit, hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen de productie terug te schroeven', zegt CEO Daniel Vanin. Het gaat om een tijdelijke beperking, die naar verwacht geen impact heeft op de werkgelegenheid.

'Omdat onze fabrieken volledig geëlektrificeerd zijn, beschikken we over de operationele flexibiliteit om dit snel te doen en zo te reageren op de hoge energieprijzen. We zullen ook de nodige inspanningen leveren om aan onze contractuele leveringsverplichtingen te voldoen.'

Energienorm

De beslissing komt er net na de invoering van de energienorm, die begin deze week werd afgeklopt door de federale regering. Daar vragen industriële grootverbruikers al jaren om. De regering maakt nu werk van een mechanisme om de ontsporende energieprijzen voor zowel gezinnen als bedrijven onder controle te krijgen.

Daarnaast krijgt een groep bedrijven - waaronder Nyrstar - vrijstellingen van heffingen en belastingen op het energieverbruik. 'Het gaat om energie-intensieve bedrijven actief in elektrolyse of metallurgie of bedrijven die aardgas als grondstof gebruiken voor de fosfaatproductie', zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Zo wil de minister de concurrentiepositie vrijwaren. 'Grote bedrijven zouden anders enorme sommen moeten terugbetalen en dat zou de energie-intensieve sector in ons land hypothekeren. We hebben hun producten, van groen staal tot halfgeleiders, nodig voor de energietransitie.'

Industrie

Het effect van de hogere aardgasprijzen op de elektriciteitsprijs en de index baart de Belgische industrie al weken zorgen. Elektriciteit is de grootste kostenpost voor Nyrstar. 'De prijzen rijzen de pan uit, dus stijgen ook de kosten van de producten. Veel industrieën kunnen hogere kosten doorrekenen aan anderen. Maar wij niet, want de zinkprijs noteert op de London Metal Exchange. Onze marges staan flink onder druk. Dat is een serieus probleem voor ons', zei Guido Janssen, de directeur van de Europese activiteiten, vorige maand in De Tijd.