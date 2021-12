Octa+ trekt zich terug uit overgereguleerde Brusselse energiemarkt

Nadat de meeste andere leveranciers er de brui aan gegeven hebben, stopt ook het Brusselse familiebedrijf Octa+ met stroom- en gasleveringen in de hoofdstad. Octa+ vreest dat de restrictieve regels over wanbetaling een financiële strop zullen worden.

Octa+ zegt de Brusselse energiemarkt met tegenzin vaarwel. In de regio liggen de wortels van het familiebedrijf dat evolueerde van een verdeler van steenkool naar een speler in huisbrandolie en tankstations tot onlangs elektriciteits- en gasleveringen. 'Te veel is te veel. De huidige prijzen en de regulering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten ons geen andere keuze', zegt Etienne Rigo, de CEO van Octa+ en een van de familiale aandeelhouders van het bedrijf in een een gesprek met De Tijd.

De essentie De energieleverancier Octa+ trekt zich terug uit de Brusselse markt die zo de facto een duopolie wordt.

Het familiebedrijf vreest een te grote impact van de wanbetalers door de fors gestegen energieprijzen.

In Brussel maakt de strenge regelgeving dat leveranciers wanbetalers zeer lang moeten blijven beleveren waardoor de kosten en schulden blijven oplopen.

Octa+ heeft aan de Brusselse netbeheerder Sibelga laten weten dat het zijn leveringsvergunning inlevert en begin volgend jaar klanten in Brussel geen elektriciteit en gas meer zal leveren. De klanten krijgen wel nog een slotfactuur en wie nog geld tegoed heeft zal dat terugkrijgen. De 17.000 Brusselse klanten zullen niet zonder energie vallen: er wordt gekeken om de klanten naar een vervangleverancier over te schakelen.

'We benadrukken dat we actief blijven in Vlaanderen en Wallonië. Daar winnen we nog klanten', zegt Rigo. Het bedrijf stopt alleen in Brussel om 'de blootstelling aan risico's te beperken'. Het bedrijf vreest dat de strengere regulering in de hoofdstad over klanten met betalingsmoeilijkheden 'het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kan brengen'.

Het is niet de eerste keer dat een energieleverancier klaagt over de te strenge regelgeving in Brussel. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kon elk gewest spelregels voor leveranciers vastleggen. Brussel koos daarbij steevast voor een maximale bescherming van de consument. Maar voor veel energieleveranciers is de slinger te veel de verkeerde richting uitgeslagen. Heel wat nieuwe spelers hebben de Brusselse markt nooit betreden of zijn er vertrokken. Als argument gaven ze steevast dat wanbetalers er zo hard beschermd zijn dat ze een te grote kostenpost vormen.

Er komt een enorme bill shock voor iedereen en een berg van onbetaalde rekeningen. Etienne Rigo CEO Octa+

Duopolie

Terwijl in Vlaanderen en Wallonië tientallen leveranciers actief zijn, is de Brusselse markt nu de facto een duopolie van Engie Electrabel en de Total Energies-dochter Lampiris. Voor de volledigheid: er zijn nog drie alternatieven, maar met zware restricties: de coöperatieve Energie2030 (waar je een aandeel moet kopen), Brusol (alleen voor zonnepaneleneigenaars) en Luminus (geen onlinecontracten, soms wel telefonisch of in een MediaMarkt-winkel).

Octa+, dat door zijn geschiedenis een sterke bekendheid en klantenbasis heeft in Brussel, waagde zich nog wel in de regio. In juli had de groep al aangegeven dat ze geen nieuwe contracten meer zou afsluiten. Dat was een alarmsignaal naar de overheid. 'We werden geconsulteerd over nieuwe wetgeving, maar we hebben het gevoel dat er niet naar onze opmerkingen is geluisterd', klinkt het nu.

De nieuwe Brusselse regels dreigen als een boemerang naar ons terug te keren. De financiële impact is enorm. Vincent Declerck Marketing Octa+

Octa+ vindt dat de nieuwe regels over afbetalingsplannen van OCMW's het helemaal onmogelijk maken. 'Dat dreigt als een boemerang naar ons terug te keren. Die financiële impact is enorm. Als onafhankelijk familiaal bedrijf kunnen we dat niet dragen', zegt Vincent Declerck, de marketingverantwoordelijke van Octa+.

In de andere gewesten kan een leverancier na een tijd een contract stopzetten als een klant niet betaalt. In Brussel, waar contracten minstens een duurtijd van drie jaar moeten hebben, moet de leverancier wanbetalers blijven beleveren. 'Je kunt naar de vrederechter stappen, maar die procedure duurt vaak een jaar. Gedurende die tijd stapelen de schulden zich op', zegt Declerck. De hele procedure kost snel 1.500 tot 2.000 boven op de achterstallige betalingen, rekent Rigo voor.

Taksen, heffingen en netkosten

Zeker nu de internationale prijzen op energiemarkten zo hard gestegen zijn is dat onhoudbaar voor een familiebedrijf met krappe marges. 'Er komt een enorme bill shock voor iedereen en een berg van onbetaalde rekeningen. De slotfacturen zullen meestal hoger zijn en de nieuwe voorschotten ook. Een recent voorbeeld: voorschotten van 90 euro worden nu 230 euro. Voor klanten die al aan de limiet zitten, is 140 euro per maand extra een probleem.'

'Daardoor zullen de niet-betaalde facturen hoger uitvallen, maar we vrezen ook meer wanbetalers', zegt Rigo. Wat al langer een doorn in het oog is van de sector: als een klant niet betaalt, moet de leverancier zelf alle taksen, heffingen en netkosten aan de overheid betalen. Die lopen soms op tot meer dan helft van de totaalfactuur. De sectorfederatie Febeg heeft eerder al gevraagd dat de overheden en netbeheerders ook hun deel van het verlies slikken bij wanbetaling.