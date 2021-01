Octa+ werkt aan verkoop laadpalendochter Blue Corner

De energieleverancier Octa+ staat op het punt de laadpalenexploitant Blue Corner te verkopen, waarin hij al ruim drie jaar participeert. Dat zeggen meerdere bronnen.

Octa+ is de grootste onafhankelijke verdeler van energieproducten in België. Klanten kunnen voor elektriciteit, aardgas, autobrandstof en stookolie bij het bedrijf terecht. In 2017 stapte het Brusselse bedrijf in het kapitaal van de laadpalenexploitant Blue Corner. Het bezit 60,35 procent van de aandelen, de historische aandeelhouders - enkele particulieren - de rest.

Maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens onze informatie voert Octa+ vergevorderde verkoopgesprekken met een of meerdere mogelijke kopers. Wie aan de overkant van de onderhandelingstafel zit, is niet bekend.

Bij Octa+ wil men geen commentaar kwijt. 'Het gebruik van elektrische wagens en dus van laadpalen heeft de wind in de zeilen. Als Blue Corner simultaan wil groeien in de landen rond België, heeft Octa+ daar de financiële noch de organisatorische structuur voor. Het ging daarom op zoek gaan naar een nieuwe investeerder voor zijn laadpalendochter', zegt een bron met kennis van het dossier.

Blue Corner is een top 5-speler. De markt wordt gecontroleerd door de Nederlandse bedrijven Allego en NewMotion. Daarna volgen lokale spelers als EV Point en Blue Corner. Het Antwerpse bedrijf doet het de laatste jaren financieel niet goed. Het boekt al enkele jaren verliezen. Ondanks een stijgende omzet - 3 miljoen euro in 2019 - kleurt zowel het bedrijfs- als het nettoresultaat voor bijna 2 miljoen rood. Het eigen vermogen is al enkele jaren negatief.

Mogelijk komt de nieuwe eigenaar van boven de Moerdijk. De Nederlandse laadpaaluitbaters Allego (in handen van de Franse infrastructuurinvesteerder Meridiam), NewMotion (Shell) en EVBox (Engie) hebben kapitaalkrachtige aandeelhouders en willen internationaal doorgroeien. EVBox is de grootste van de drie. De laadpalenspecialist groeide de jongste jaren uit van een kleine Nederlandse start-up tot een wereldleider, die bij een waardering van bijna 1 miljard dollar binnen enkele maanden naar Wall Street trekt. Engie zal na de operatie nog 40 procent aanhouden in EVBox.

Groeiend succes

Elektrische wagens worden steeds populairder. Vorig jaar werden op de Europese markt voor het eerst meer dan 1 miljoen elektrische wagens en plug-inhybrides verkocht. In België stijgt de elektrische autoverkoop eveneens.

In oktober behaalden de elektrische en hybride auto's in ons land bij de verkoop van nieuwe modellen een recordmarktaandeel van 18 procent. Dat is niet slecht, maar ons land loopt een eind achter op Noorwegen, de beste leerling van de Europese klas. Dat was vorig jaar het eerste land ter wereld waar meer dan de helft van de nieuw ingeschreven auto's elektrisch reed.

Het aanbod aan elektrische auto's is in België gestegen tot 31 modellen, bleek onlangs uit een oplijsting van De Tijd. Behalve buitenbeentjes als Toyota en Alfa Romeo bieden alle automerken minstens één zuiver elektrisch model aan in België. Wie een laadpaal nodig heeft, kan terecht bij tal van laadnetwerken, zoals Allego, Blue Corner, NewMotion en Ionity. Als eigenaar van een elektrische wagen moet men eerst een soort abonnement afsluiten voor het netwerk. Dat geeft hem toegang tot de laadpalen via een laadpas, een app of door een sms te sturen.

Blue Corner (2019) Omzet: 3 miljoen euro Bedrijfsverlies: 1,8 miljoen euro Nettoverlies: 1,9 miljoen euro Schulden: 8,1 miljoen euro Eigen vermogen: -4,6 miljoen euro