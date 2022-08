Oliebedrijven slaan Nederlands CO₂ op in Noordzeebodem

Volgens de overeenkomst wordt vanaf begin 2025 800.000 ton CO₂ per jaar met schepen vanuit Nederland vervoerd. Shell-topman Ben van Beurden zei op een persconferentie dat het contract aantoont dat er een toekomst is voor grootschalige opslagprojecten. ‘Het feit dat het kan, is een belangrijke doorbraak. Dit is een wegbereider voor soortgelijke projecten in Europa’, zei hij.

Rendabel

De partijen maakten geen financiële details bekend over de deal, maar Patrick Pouyanne, de CEO van TotalEnergies, liet wel verstaan dat het rendabel is. Hij verwees daarbij onder meer naar de gestegen prijzen van CO₂-emissierechten in Europa. ‘In 2020, toen we Northern Lights lanceerden, kostten die rechten 30 à 40 euro per ton CO₂. Vandaag is dat bijna 100 euro per ton’, zei Pouyanne. ‘Omdat we nu een aanvaardbaar rendement krijgen, wordt het mogelijk om in deze projecten te investeren.’