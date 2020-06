Oliereus BP schrapt 10.000 banen

Door de coronacrisis en de gekelderde olieprijs heeft het oliebedrijf BP het moeilijk. Topman Bernard Looney maakte maandag in een online call dan ook duidelijk dat 10.000 van de 70.100 werknemers van de oliemaatschappij moeten vertrekken. De meesten moeten tegen eind dit jaar het bedrijf verlaten, zei Looney. Vooral in de administratieve functies wordt gesnoeid. Ook het management blijft niet gespaard. Ongeveer een derde van de hogere kaderleden moet opstappen.

De inkrimping is een rechtstreeks gevolg van de impact van de coronapandemie op de oliemarkten, maar sluit ook aan op het in februari voorgesteld strategisch plan. BP zei toen minder groot te willen worden en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Oliesector in moeilijkheden

De olieprijs is sinds maart sterk teruggevallen, tot onder de rendabiliteitsdrempel van BP. Volgens Looney liggen de dagelijkse uitgaven van BP momenteel enkele miljoenen dollars hoger dan de dagelijkse inkomsten. In april had BP al aangekondigd zijn investeringen met een kwart te verlagen en voor 2,5 miljard dollar besparingen door te voeren.

De oliesector heeft het moeilijk. Door de lockdownmaatregelen is de vraag naar olie sterk teruggevallen en ontstond wereldwijd een overaanbod waardoor de prijzen crashten. BP is dan ook niet de enige die snoeit in de kosten. Ook Chevron, de tweede grootste olieproducent van de VS, maakte vorige maand bekend 10 tot 15 procent van de wereldwijde banen te schrappen, als onderdeel van een lopend herstructureringsprogramma. Het Brits-Nederlandse Shell lanceerde een vrijwillige vertrekregeling.