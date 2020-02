Onthoofd Engie worstelt met nucleair vraagstuk

Het kan nog een jaar duren voor de Franse energiegroep Engie een volwaardige nieuwe CEO heeft. Maar het vraagstuk over de Belgische kerncentrales is urgent en behoeft sneller een antwoord.

Nadat topvrouw Isabelle Kocher maandag finaal aan de kant werd geschoven, presenteerde de Franse energiegroep Engie donderdag beter dan verwachte resultaten. Het moederbedrijf van het Belgische Electrabel realiseerde in 2019 een ruime bedrijfswinst (ebitda) van 10,4 miljard euro, 7 procent meer dan het jaar voordien.

Maar door de Belgische kerncentrales bleef van die goede operationele resultaten onderaan de lijn weinig over. Engie moest vorig jaar 2,1 miljard euro extra neertellen om straks de opkuis van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te financieren. Die opgelegde bijdrage aan de nucleaire spaarpot Synatom weegt zwaar op de resultaten van de Franse energiegroep. De nettowinst zakte tot net onder het miljard.

1 miljard Na een correctie in de boekhouding van Engie zijn de Belgische kerncentrales 1 miljard minder waard. De energiegroep verwacht dat ze minder zullen opbrengen.

Hoewel de kerncentrales na een moeilijk 2018 opnieuw naar behoren draaiden, spelen ze de energiegroep nog altijd parten. De centrales in Doel en Tihange maken al jaren verlies en dat was in 2019 niet anders. De hogere beschikbaarheid van het nucleaire park en de iets hogere stroomprijzen droegen wel bij tot verbetering, maar de nucleaire divisie draaide nog altijd met een operationeel verlies van 314 miljoen euro.

Kerncentrales 1 miljard minder waard

Engie schat de waarde van zijn nucleair park intussen almaar lager in. Nadat Electrabel in 2018 al eens een waardevermindering van 615 miljoen euro had doorgevoerd op de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2, nam het vorig jaar opnieuw een waardecorrectie op in de boeken, deze keer van ruim 1 miljard euro. Die nieuwe waardevermindering houdt rekening met de hogere nucleaire provisies, de verwachte lagere stroomprijzen de komende jaren en het scenario waarin enkel Doel 4 en Tihange 3 na 2025 nog opbrengsten genereren.

Doel 4 en Tihange 3 langer openhouden zou een investering vergen van 900 miljoen tot een miljard euro. Je moet dan dit jaar starten met de voorbereiding. Paulo Almirante operationeel directeur Engie

Het ziet er niet naar uit dat er snel een nieuwe CEO komt om de nucleaire zorgen aan te pakken. Met het vertrek van Kocher is secretaris-generaal Claire Waysand tijdelijk aangesteld als CEO. Voorzitter Jean-Pierre Clamadieu (ex-Solvay) heeft de zaken meer naar zich toe getrokken. Bij de presentatie van de jaarresultaten liet hij verstaan dat het nog zes tot twaalf maanden kan duren voor er een volwaardige vervanger is voor Kocher.

Als de zoektocht effectief een jaar duurt, kan dat betekenen dat er knopen doorgehakt moeten worden over de toekomst van de Belgische kerncentrales zonder een volwaardige federale regering en zonder een uitgesproken topvrouw of -man aan het hoofd van Engie.

Levensduurverlenging

Clamadieu noemt een beslissing over de Belgische kerncentrales een van de belangrijke sleutelkwesties voor Engie. In principe moeten alle kerncentrales tegen 2025 sluiten, maar Engie gaat er nog altijd van uit dat de federale regering groen licht kan geven om twee kerncentrales langer open te houden. Daarover is dan wel snel duidelijkheid nodig, uiterlijk deze zomer liet het bedrijf eerder verstaan.

Operationeel directeur Paulo Almirante bevestigde nog eens dat Engie dit jaar een beslissing nodig heeft. ‘Als de autoriteiten dat vragen, kunnen we de centrales Doel 4 en Tihange 3 langer openhouden’, zei hij. ‘Dat zou een investering vergen van 900 miljoen tot een miljard euro. We moeten dan dit jaar beginnen met de voorbereiding voor de vergunning en de engineering, zodat we tegen 2023 de nodige reserveonderdelen hebben om tegen 2025 klaar te zijn met de nodige werken.’