Ontslagen Moreau vertrok met 8 miljoen bij Nethys

De veelbesproken Nethys-topman Stéphane Moreau, die de historische energie-intercommunale had uitgebouwd tot een imperium met belangen in energie, telecom, verzekeringen, vastgoed en media, kreeg op 18 oktober de bons. Ook twee jarenlange luitenants, financieel directeur Pol Heyse en directielid Bénédicte Bayer, moesten onmiddellijk vertrekken. 'Zonder ontslagvergoedingen', klonk het toen.

Maar het trio kreeg samen toch 12 miljoen euro voor hun vertrek bij Nethys, zegt een bron aan L'Echo. Tussen 8 en 9 miljoen euro daarvan ging naar Moreau. Het saldo werd verdeeld tussen Heyse en Bayer. Twee derde van het bedrag werd in contanten betaald, het saldo via een groepsverzekering.

Verontwaardiging

Een deel van de vergoedingen werd nog voor eind mei betaald, het moment waarop nieuwe strengere regels rond intercommunale structuren van kracht werden. Het zou gaan om compensaties voor de verlaging van hun salaris. De rest van de vergoeding werd in oktober betaald, toen de mediastorm en de verontwaardiging over de wantoestanden bij Nethys al volop speelde.

Vooral de beslissing om twee dochters van Nethys, Elicio (het vroegere Electrawinds) en Win, voor een lage prijs en zonder formele procedure te verkopen aan Ardentia riep veel vragen op. Ardentia was een insidervehikel. Het was opgericht door Mithra-topman François Fornieri, die bestuurder was bij Nethys. Moreau was er gedelegeerd bestuurder.