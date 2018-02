Ook Wallonië zet in op fusie energie-intercommunales

Een jaar na de aangekondigde samensmelting van de Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax tot Fluvius, wordt in Wallonië een gelijkaardige operatie onderzocht.

De CEO's van de Waalse netbeheerders Ores (Fernand Grifnée) en Resa (Stéphane Moreau) hebben elkaar vorige week discreet ontmoet om te praten over een samengaan. De raad van bestuur van Finanpart, een intercommunaal vehikel boven netbeheerder Resa, heeft groen licht gegeven om de fusie te onderzoeken . Ook de Luikse politieke verantwoordelijken van MR, PS en cdH hebben gesproken over het dossier.

Nethys

Bij Finanpart werden er nog meer opvallende beslissingen genomen. Het vehikel besliste zichzelf op te heffen en besliste dat het netwerkbedrijf Resa zal worden weggehaald onder de vleugels van Nethys. Dat is het belangrijkste operationele vehikel van de door schandalen geteisterde Luikse intercommunale Publifin (Tecteo) .

Publifin bezit een waaier aan belangen van telecombedrijf VOO, windparkontwikkelaar Elicio (ex-Electrawinds) tot participaties in mediabedrijven zoals het weekblad Moustique en de Franse krant Nice-Matin. Indirect heeft de groep ook heel wat invloed in de netbeheerders Elia, Fluxys, stroomleverancier EDf Luminus en tal van offshorewindparken.

Via het pensioenfonds Ogeo van de groep was er ook een financiële link met de Antwerpse vastgoedgroep Land Invest en de ter ziele gegane Gentse financiële groep Optima.

Deugdelijk bestuur

Daarnaast kwam er ook een krachtig signaal voor meer deugdelijk bestuur in de groep die tot voor kort met ijzeren hand geleid werd door PS'er Stéphane Moreau. De raad van bestuur van Nethys zou meer macht krijgen. Zo zal de directie belangrijke beslissingen moeten voorleggen aan de bestuurders.

Over een vertrek van Moreau werd niet gesproken, maar dat staat volgens een lid van de raad van bestuur wel nog te gebeuren. 'De procedure voor zijn vertrek is in gang gezet en zal niet stoppen', klinkt het.