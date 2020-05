Ook West-Vlaanderen voert oppompverbod in

Na een advies van de Vlaamse Droogtecommissie besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé woensdag een captatieverbod in te voeren. Vanaf donderdag mag op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen geen water meer worden opgepompt. De maatregel moet vermijden dat een zestal kwetsbare beken en waterlopen te droog komen te staan, waardoor planten en dieren uitsterven.

Vorig jaar hebben we pas begin juli een captatieverbod ingevoerd, maar door de extreme droogte moeten we nu vroeger ingrijpen.

Het gaat om een uitzonderlijk vroeg captatieverbod. ‘Vorig jaar was dat pas begin juli al het geval, maar door de extreme droogte moeten we nu vroeger ingrijpen’, zegt Decaluwé. Met zijn beslissing volgt hij de provincie Antwerpen, waar al op 8 mei het vroegste oppompverbod ooit werd ingevoerd.

Droogste voorjaar ooit gemeten

Na drie droge jaren zijn de waterbuffers in Vlaanderen beperkt. Daar komt nog eens bij dat de maartse buien en aprilse grillen uitbleven, waardoor het voorjaar van 2020 momenteel het grootste neerslagtekort kent sinds de start van de metingen in 1901.

Nog niet overal in West-Vlaanderen is het verboden om akkers te beregenen met rivierwater. Het verbod geldt in een paar kwetsbare beken zoals het Blankaartbekken, de Poperingevaart en de Kemmelbeek. Ook in de bochten van de Leie en de Schelde is het niet meer toegelaten water op te pompen.