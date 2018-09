Ook betonrot in kernreactoren Doel 4 en Tihange 2

Er is betondegradatie vastgesteld in de plafonds van de bunkers van de kerncentrales, die al een tijdje stilliggen.

Naar aanleiding van die problemen werden ook Doel 4 en Tihange 2 geïnspecteerd op betonproblemen. 'Daarbij werd een betondegradatie in de plafonds van de bunkers van Doel 4 en Tihange 2 vastgesteld', zegt het FANC. Er lopen analyses om een correcte diagnose te stellen voor de herstellingswerken beginnen. Groen licht voor de heropstart kan pas als de 'weerstand van de betrokken gebouwen' kan worden aangetoond, aldus het FANC.

Warm en vochtig

Uitbater Engie Electrabel bevestigt de problemen. 'We hadden erop geanticipeerd en al na de vaststelling bij Doel 3 en Tihange 3 verklaard dat we een grondige inspectie gingen doen', aldus een woordvoerster. De betrokken bunkers liggen in een gebouw naast het reactorgebouw. Door de plafonds lopen stoomleidingen. 'Het kan er warm en vochtig zijn', klinkt het.