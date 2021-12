Ook energieleverancier Watz in de problemen

De kleine energieleverancier Watz zit in moeilijkheden. De Waalse netbeheerder Ores heeft de leverancier geweerd van zijn gasnet en het bedrijf vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers.

De aanhoudende prijspieken voor elektriciteit en aardgas op de energiebeurzen hebben een derde speler in moeilijkheden gebracht. Na het faillissement van de kleine Luikse leverancier Energy2Business in september volgde eerder deze maand de Vlaamse Energieleverancier, een prijsbreker met meer dan 70.000 klanten.

Nu is ook de Antwerpse leverancier Watz in moeilijkheden gekomen. Van een faillissement is echter nog geen sprake. De Waalse netbeheerder Ores heeft de leverancier vrijdag van zijn netwerk gegooid, vernam De Tijd. Watz mag geen aardgas leveren aan de 250 Waalse klanten. Ores zegt dat het bedrijf niet meer voldoet aan de contractuele verplichtingen tegenover de netbeheerder.

In Vlaanderen kan Watz evenwel nog steeds elektriciteit en aardgas leveren. Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse energiewaakhond VREG heeft Watz in Vlaanderen ruim 22.000 klanten. Bij de VREG was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

We doen er alles voor om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog te betalen. Gert Haubrechts CEO Watz

Watz heeft intussen bij de rechtbank van koophandel bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. Tegenover de VRT benadrukt CEO Gert Haubrechts dat het bedrijf niet failliet is. 'We doen er alles voor om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog te betalen.'

Energieprijzen