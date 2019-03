Ook in Gent project voor opvang en hergebruik CO2

Vijftien partijen, waaronder Engie, ArcelorMittal, de Gentse haven en de UGent, gaan samenwerken om een Carbon Capture and Utilisation hub (CCU-hub) te ontwikkelen.

Na het nieuws van vorige week dat in de haven van Antwerpen een proefproject komt om CO2 op te vangen en te hergebruiken door er methanol van te maken, komt in de Gentse haven een gelijkaardig project. Dat maakte de stad Gent woensdag bekend.

Het gaat om de ontwikkeling van een Carbon Capture and Utilisation hub (CCU-hub) in het havengebied North Sea Port, de Gentse haven. Het initiatief gaat uit van de Cleantech Cluster Regio Gent. Dat is een samenwerkingsverband uit 2016 van de stad Gent, North Sea Port, de Universiteit Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en I-Cleantech Vlaanderen, nu Clean Flanders.

15 deelnemers

Vijftien partijen nemen deel aan het project. Het gaat onder meer om industriële partijen als Engie, ArcelorMittal, Anglo Belgian Corporation, Alco Bio Fuel, Oiltanking, Terranova Solar en Fluxys en de kennisinstellingen UGent en Bio Base Europe Pilot Plant.

Zij hebben heel wat raakvlakken en troeven in handen. Zoals de aanvoer van gassen en energie, kennis van chemische processen, opslag en transport, afname en gebruik van chemicaliën en klimaatneutrale brandstoffen.

Het doel is om via proefprojecten in een demonstratiefabriek te onderzoeken hoe CO2 in de Kanaalzone Gent-Terneuzen kan worden opgevangen en hergebruikt, voor bijvoorbeeld brandstof of bouwmaterialen. Op termijn moet er dan een ware hub komen.

E-fuel

In eerste instantie wordt gedacht aan de ontwikkeling van brandstoffen. De mogelijke afnemers kunnen het zwaar transport (treinen, scheepvaart, vrachtverkeer) en de luchtvaart zijn waarbij de brandstoffen van fossiele oorsprong vervangen kunnen worden door een schonere e-fuel. Maar ook andere grondstoffen kunnen zo geproduceerd worden.