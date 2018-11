Ook tal van biogascentrales liggen stil

Niet alleen draaien heel wat kerncentrales momenteel niet, ook meer dan een op de vijf kleine biogascentrales ligt al een hele tijd stil.

Biomassa is naast zon, wind en waterkracht een methode om groene stroom te produceren. Maar van de 75 kleinschalige biogascentrales in Vlaanderen liggen er heel wat stil. In 2017 waren er 16 - meer dan een op de vijf - die geen enkele dag stroom hebben geproduceerd. Dat blijkt uit cijfers die opgevraagd werden door Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, de energiespecialist van CD&V.

De kleine biogascentrales zijn installaties die biomassa, restproducten van plantaardige of dierlijke oorsprong, vergisten tot gas. Dat biogas wordt dan verbrand en levert stroom, zoals in een klassieke elektriciteitscentrale.

Vorig jaar hebben 16 van de 75 installaties in Vlaanderen niet gedraaid. Robrecht Bothuyne Vlaams Parlementslid

Grotere installaties kunnen tal van restproducten als brandstof gebruiken, van mais tot landbouwafval tot hout. De kleine installaties, de zogenaamde pocketvergisters die ruim 150.000 euro kosten, zijn installaties die grotendeels draaien op mest. Ze staan dan ook bij landbouwers. Die gebruiken de restwarmte bijvoorbeeld voor de verwarming van stallen of serres.

De installaties hebben een vermogen tot 200 kilowatt, 20 tot 40 keer het vermogen van een zonnedak bij particulieren. Maar terwijl zonnedaken enkel energie produceren wanneer er licht is, kunnen zulke vergisters stroom leveren op elk moment van de dag.

In theorie, want in de praktijk liggen er blijkbaar dus heel wat stil. ‘In 2016 leverden 70 pocketvergisters samen 2.183 megawattuur elektriciteit.

Vorig jaar kwamen er vijf installaties bij, maar de productie daalde tot 1.942 megawattuur’, zegt Bothuyne. Dat veel installaties stilliggen komt door problemen met de vergunningen, technische problemen door gebrekkige installatie of slecht onderhoud. ‘Er is nood aan meer begeleiding en ondersteuning voor de uitbaters’, zegt Bothuyne.