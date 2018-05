Oprichter Lampiris investeert in energiesoftware

De stapsgewijze vrijmaking van de energiemarkt heeft geleid tot het opknippen van de energiemonopolies in onafhankelijke netbedrijven en commerciële producten en leveranciers. Enkele kaderleden van de toenmalige IT-gigant Sema zagen een gat in de markt en timmerden in 2005 een IT-platform voor de uitwisseling van data tussen de netbeheerders en de leveranciers .

Homeshore

Opmerkelijk is dat het bedrijf geen echte kantoren heeft. De vennootschap is juridisch gevestigd in een landelijk straatje in Ronquieres, vlakbij het Hellend Vlak, maar de medewerkers komen via het 'homeshore-concept' samen op verschillende locaties wanneer dat nodig is. Het overgrote deel van de tijd werken ze via telewerk en gemeenschappelijke agenda's en gedeelde dossiers samen aan projecten.