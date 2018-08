Opslag nucleair afval blijkt bijna drie keer zo duur

In 2013 werd geschat dat de opslag van het gevaarlijkste afval op een diepte van 200 meter 3,2 miljard euro zou kosten. Dat cijfer blijkt nu erg optimistisch. Niras is met een nieuwe raming bezig, samen met Electrabel, Belgoprocess en het nucleaire onderzoekscentrum in Mol. In het beste geval zouden de stortplaats en de opslagfaciliteit 8 miljard euro kosten. Een bedrag van 10 miljard wordt ook genoemd.