Origis verkoopt Italiaanse en Slovaakse zonneparken

De West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken Origis verkoopt zijn activiteiten in Italië en Slovakije. De ondernemingswaarde bedraagt naar schatting 130 miljoen euro.

Origis is van oorsprong West-Vlaams, maar is in meerdere Europese landen en vooral in de VS actief. Via zijn Amerikaanse dochter groeide de ontwikkelaar van zonneparken de voorbije jaren uit tot een topvijfspeler in de Verenigde Staten. Hij heeft er parken in acht staten, waaronder eentje in Florida, dat groene stroom levert aan het pretpark Disney World. Wereldwijd heeft de Origis-groep meer dan 100 projecten ontwikkeld, goed voor een totale capaciteit van 1,6 gigawatt.

In Europa was Origis initieel actief in vier landen: België, Griekenland, Italië en Slovakije. De Belgische zonneparken werden midden 2017 verkocht. Nu blijft alleen Griekenland met 31 zonneparken over, want de parken in Italië (34) en Slovakije (1) werden onlangs verkocht aan het investeringsfonds ForVEI II. Dat gebeurde naar verluidt voor een ondernemingswaarde van ongeveer 130 miljoen euro.

De verkochte installaties in Italië en Slovakije zijn goed voor een capaciteit van 41 megawatt. Als je ervan uitgaat dat een gemiddeld gezin jaarlijks 3.500 kWh verbruikt, dan levert het geheel van de geproduceerde energie stroom aan 16.500 gezinnen.

Intussen draait het project rond Disney World op volle toeren. ‘Het park is volledig operationeel sinds eind vorig jaar en levert genoeg groene stroom om jaarlijks twee van de vier Disney World-themaparken in Florida van energie te voorzien. We zijn uitgegroeid tot een van de sterkste spelers in het zuidoosten van de VS en bouwen die positie nog verder uit in de rest van het land’, zegt investeringsmanager Paul Junior Thiers.

Om haar groei in de VS te ondersteunen haalde de West-Vlaamse groep eind vorig jaar de financiële reus Global Atlantic, een voormalige dochter van Goldman Sachs, in huis. Global Atlantic, met ruim 70 miljard dollar aan activa onder beheer, kreeg voor een onbepaald bedrag een minderheidsbelang in Origis USA. Het akkoord voorzag ook dat Global Atlantic al getekende projecten van Origis in de VS financiert. Die hebben een investeringswaarde van 1 miljard dollar.

Paul Junior Thiers is de zoon van Paul Thiers, de ex-CEO van Unilin die in 2008 samen met het duo Guy Vanderhaegen en Dries Bossuyt (voormalige topmanagers bij de tapijtgroep Associated Weavers) Origis oprichtte.