PMV lijft waterzuiveringsbedrijf Aquafin in

De Vlaamse regering brengt de rioolwaterzuiveraar Aquafin onder in de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

De Vlaamse Milieuholding (VMH), een investeringsvehikel van de Vlaamse overheid, wordt opgedoekt. Die bundelde 30 jaar de milieuparticipaties van de Vlaamse overheid, maar veel schiet daar niet meer van over. De VMH fungeerde louter nog als koepel boven het Vlaamse rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin naast een paar minieme participaties in startende bedrijven.

De Vlaamse regering besliste daar vrijdag op de ministerraad een einde aan te maken. Zoals eerder in het regeerakkoord was afgesproken, wordt de VMH via een fusie ondergebracht in de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een vereenvoudiging van de structuren van de Vlaamse overheid. De operatie zal in mei worden afgerond waarbij nog 80 miljoen euro middelen van de VMH overgedragen wordt aan PMV.

Nadat Vlaanderen in 2015 zijn minderheidsparticipatie in de afvalverwerker Indaver verkocht heeft aan Katoen Natie bleef de Vlaamse Milieuholding met een nagenoeg lege portefeuille achter. De holding hield alleen nog de aandelen van Aquafin in handen, naast een paar kleinere participaties in start-ups actief rond waterzuivering. De rol van Vlaamse investeerder in milieubedrijven wordt nu volledig overgenomen door PMV.