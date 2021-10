Paniek jaagt gasprijs alle kanten uit

Een knotsgekke dag op de gasmarkt leidde woensdag in heel Europa tot strak gespannen zenuwen.

In de loop van de ochtend schoot de referentieprijs voor aardgas omhoog naar 161,50 euro om vervolgens weer te zakken en te sluiten op 104 euro per megawattuur. Daarmee zijn de tarieven nog altijd tien keer zo hoog als begin dit jaar.

'De markt is volledig aan het opdrogen. De prijs die u ziet, is niet noodzakelijk de prijs waartegen ik kan kopen of verkopen. Je ziet almaar meer indicaties dat veel minder gehandeld wordt’, zegt de ervaren gastrader Matthias Detremmerie.