Paniek over stroomvoorziening weer weggeëbd

De Franse energiereus Engie dropte op 21 september een zware bom in ons land. Twee grote kernreactoren, Tihange 2 en 3, zouden nog maanden stilliggen door werken om de betondegradatie in een bijgebouw aan te pakken.

Het nieuws volgde enkele weken op de aankondiging dat ook de kleinere reactoren Doel 1 en 2 langer in onderhoud moesten blijven. Daardoor zou ons land de winter ingaan met slechts een van de zeven kernreactoren. Dat nieuws leidde tot ophef in de sector, want de stroombevoorrading was daardoor vooral in november en december niet meer gegarandeerd.

Door het wegvallen van de centrales brak paniek uit bij de overheid en de energiebedrijven. Dat werd duidelijk zichtbaar in de marktprijzen. De zogenaamde forwardprijs voor de levering van elektriciteit in november verdubbelde van net geen 100 euro per megawattuur net voor de mededeling van Electrabel tot meer dan 200 euro begin oktober (zie grafiek).

Maar de jongste weken kwamen geruststellende signalen van de stroomnetbeheerder Elia en van Marghem. Door allerlei maatregelen is de stroombevoorrading voor november min of meer verzekerd. Sinds half oktober zijn de prijzen voor november weer beginnen te zakken. Nu zitten we op precies hetzelfde niveau als voor de aankondiging van Electrabel.