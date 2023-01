Recordwinsten dankzij een oorlog, een controversieel dividend van 2,6 miljard euro en een wereld die in tijden van klimaatverandering toch naar olie snakt. In een zeldzaam gesprek neemt Patrick Pouyanné, de CEO van Total Energies, de verdediging van de energiereus op. ‘Ik ga nu nog niet beginnen om minder in olie te investeren.’