Peleman Industries haalt energie uit reuzebatterij

Bij Peleman Industries, een specialist in covers van onder meer fotoboeken, is een enorme batterij geïnstalleerd. Zo kan het bedrijf zijn energie uit windmolens efficiënter gebruiken.

'Nu halen we 75 procent van de energie voor ons bedrijf uit onze twee windmolens', zegt CEO Esmeralda Peleman van het Puurse familiebedrijf achter onder meer de merken Unibind, Photomore en Vpack. Peleman is een specialist in de productie van bindsystemen voor kaften, notaboeken, boeken voor grote fotoverwerkers als Fuji, Kodak en Apple en mappen en kaften voor presentaties voor bedrijven.

Groen

'Dankzij de batterij nemen we 10 procent minder elektriciteit van het net af en kunnen we de stroom van onze windturbines efficiënter gebruiken. Waarom we het doen? Omdat we het milieu belangrijk vinden en omdat we op die manier minder netwerkdistributiekosten moeten betalen'. Peleman gaat voor het project in zee met stroomleverancier Eneco en de Nederlandse energieopslagspecialist Alfen. Zij investeren samen 1,5 miljoen euro in het project en Peleman betaalt voor de elektriciteit.

2 megawatt Opslagcapaciteit De batterij heeft een opslagcapaciteit van 2 megawatt.

De batterij heeft een opslagcapaciteit van 2 megawattuur - het equivalent van meer dan 500.000 AA-batterijen - en is 12 meter lang, 2,4 meter breed en 3 meter hoog. Ze kan 200 gezinnen een dag lang van stroom voorzien. Het is voor het eerst dat een batterij bij een bedrijf wordt ingezet om de impulsen van het net constant op 50 hertz te houden.

Eneco gaat de energie ook gebruiken om tekorten op het net op te vangen wanneer er meer stroom wordt verbruikt dan er geproduceerd wordt. Zijn er geen tussenkomsten nodig, dan slaat de batterij de energie op van de windturbines op de site van Peleman. Wanneer het bedrijf meer stroom nodig heeft, geeft de batterij ze opnieuw af.

Innovatie

Peleman werd opgericht in 1979 nadat vader Guido Peleman een bindsysteem had uitgevonden met lijm en een soepele plastic kaft om bundels papier bij elkaar te houden. Hij ontwikkelde er ook machines voor. 99 procent van Pelemans producten zijn beschermd door patenten. Als u online een fotoalbum bestelt, is de kans groot dat de kaft uit de fabriek in Puurs komt. Het bedrijf ontwikkelt ook fotostandsystemen om het printen en inbinden van fotoalbums in supermarkten mogelijk te maken. Dat is heel populair in de VS en het VK.

Vorig jaar ontwikkelde Peleman een technologie (Vpack) waarbij gedrukte documenten moeiteloos kunnen blijven openliggen (zonder plots toe te klappen). Daarvoor ontwierp het een dubbele vouw in de rug van de presentatie of het boek.

Schermvullende weergave Esmeralda (l) en Brigitta Peleman met vader Guido ©Wim Kempenaers (WKB)

Peleman wil geen cijfers kwijt over omzet of winst van Peleman Industries, dat zijn hoofdzetel in Cyprus heeft. 'We groeien elk jaar met 5 à 10 procent', zegt CEO Esmeralda Peleman. Vijf jaar geleden verklaarde Guido Peleman dat zijn bedrijf 100 miljoen euro omzet boekte. Peleman is actief in 120 landen en heeft een wereldwijd netwerk van distributeurs. Het telt 350 werknemers, onder wie 100 in België.

Megabatterijen

Peleman is niet het eerste bedrijf dat experimenteert met energieopslag in batterijen. Op de site van de voormalige steenkoolcentrale van Electrabel in Ruien investeert het West-Vlaamse bedrijf Yuso samen met het Japanse engineeringbedrijf Nippon Koei in een batterijenpark. Daar wordt elektriciteit opgeslagen als er een overaanbod is van bijvoorbeeld stroom uit zonnepanelen. Het gaat om een investering van 11 miljoen euro. De batterij kan 25 megawatt stroom opslaan, evenveel als tien gezinnen in een jaar verbruiken.