Personeel Doel en Tihange slaat alarm: 'kernuitstap is sociale en energieramp'

Personeelsleden en kaderleden van Doel en Tihange manifesteren in Brussel tegen de geplande kernuitstap.

Net voor de regering een definitieve beslissing wil nemen over de kernuitstap, laat het personeel van de twee nucleaire sites van Engie Electrabel van zich horen. 200 tot 300 personen houden een verrassingsprotest in Brussel. Een delegatie van de actievoerders zal op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) worden ontvangen. De minister legt vandaag aan de regering een verslag voor over het nucleair dossier.

De onrust bij het personeel lijkt toe te nemen. Vorige week al hadden werknemers van Tihange al een tijd de toegang tot de centrale geblokkeerd, een protestactie georganiseerd door de bediendenbonden Gazelco en CNE. Het personeel van de kernreactoren vreest voor banenverlies bij de kernuitstap. Al moeten de meeste directe werknemers niet meteen vrezen voor ontslag. Engie Electrabel heeft werkzekerheid beloofd tot 2027 onder meer omdat er ook voor de ontmanteling personeel nodig is. Maar voor onderaannemers geldt dat niet.

Bevoorrading

Hou de kaarsen en generatoren klaar, want stroomonderbrekingen zijn binnenkort een realiteit in België. Pierre Pirson Voorzitter NCK

Naast een 'sociale ramp' spreken de werknemers ook van 'een energieramp'. Ze vrezen voor de bevoorradingszekerheid als tussen 2022 en 2025 alle zeven Belgische kernreactoren voorgoed worden stilgelegd. 'Hou de kaarsen en generatoren klaar, want stroomonderbrekingen zijn binnenkort een realiteit in België', klinkt het bij de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK). De kaderleden hebben geen vertrouwen in de manier waarop stroomnetbeheerder Elia de berekeningen en modellen maakt over de bevoorradingszekerheid.

'Door een goocheltruc wordt de invoercapaciteit uit het buitenland opzettelijk overschat', zegt voorzitter Pierre Pirson in een persbericht. Hij merkt ook op dat er vragen zijn rond 3.800 megawatt aan capaciteit. 'Wie houden we voor de gek? We gaan dus 7.000 à 8.000 banen weggooien om een sector te sluiten die absoluut noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.'

Bij de regeringsvorming werd afgesproken om de volledige kernuitstap in 2025 te bevestigen. Maar er werd een opening gelaten om enkele reactoren toch langer open te houden als er duidelijk problemen met de bevoorradingszekerheid of de betaalbaarheid zouden opduiken. Met het uitwerken van een mechanisme van capaciteitsvergoedingen (CRM) wil minister Van der Straeten voldoende alternatieve productie op de been brengen. Maar er rijzen vragen of dat wel zal volstaan.