Personeel Doel en Tihange voert actie tegen kernuitstap

Het personeel maakt zich zorgen over de plannen van de federale regering om door te zetten met de kernuitstap, zelfs al valt de definitieve beslissing pas eind volgend jaar . Ze vrezen niet alleen voor hun job, maar ook voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. 'De kerncentrales bieden een CO 2 -vrije en goedkopere bron van energie', zegt Joris.

'7.000 jobs in gevaar'

Een sluiting zou bovendien het verlies van 7.000 jobs betekenen, berekende het NCK. 'Vooral over het lot van de medewerkers in Tihange maken we ons zorgen', zegt Joris. 'In Doel betekent de Antwerpse haven dat er nog wat mensen een overstap zouden kunnen maken.'