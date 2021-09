Piekende gasprijzen zorgen voor lege rekken in Britse voedingswinkels

De Britse onlinewinkel Ocado Group stopt dit weekend met het leveren van diepvriesproducten aan zijn klanten. Reden: een tekort aan droogijs, dat is koolstofdioxide of CO2 in vaste vorm en wordt vooral gebruikt om voedingswaren te koelen. Leveranciers van varkens- en kippenvlees waarschuwen dat de bevoorrading de komende dagen helemaal dreigt stil te vallen.

CO2, dat een bijproduct is van meststoffenproductie, speelt een belangrijke rol in de hele voedselketen. Het wordt gebruikt om varkens en kippen te verdoven in het slachthuis, het wordt gebruikt in verpakkingen om de houdbaarheid te verlengen en in de vorm van droogijs dient het als koeling. Frisdrankfabrikanten gebruiken het ook om hun drankjes met prik te maken.