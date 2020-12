Pijplijn met Belgisch tintje brengt voor het eerst gas uit Azerbeidzjan naar Europa

Via een nieuw pijpleidingennetwerk is voor het eerst gas uit bronnen in Azerbeidzjan naar Europa gebracht. Het Belgische Fluxys is aandeelhouder van de Transadriatische pijplijn.

Op de laatste dag van 2020 was het eindelijk zo ver: voor het eerst werd aardgas uit Shah Deniz II, een reusachtig gasveld in de Kaspische Zee, in Europa geleverd. De leveringen gebeurden in Griekenland, Bulgarije en Italië.

Via Italië kan het gas uit de Kaspische zee ook naar België en andere West-Europese landen vloeien. Zij krijgen er dus een nieuwe gasleverancier bij naast de traditionele pijpleidingen uit Rusland en Noorwegen en de import van vloeibaar aardgas (LNG) uit landen als Qatar.

De route 3.500 kilometer van Azerbeidzjan naar Italië, de Zuidelijke Gascorridor, bestaat uit verschillende gekoppelde trajecten. Een eerste stuk loopt door Azerbeidzjan en Georgië, dan volgt de Transanatolische pijplijn (TANAP) door Turkije. De Transadriatische pijplijn (TAP) van ruim 900 kilometer tenslotte voert gas van de Turkse grens door Griekenland, Albanië en de Adriatische zee tot in de hiel van Italië. Dat laatste deel is nu officieel in gebruik genomen, 17 jaar na het eerste idee.

Schermvullende weergave TAP en de route voor gas uit Azerbeidzjan naar Europa.

Jaarlijks zal er 10 miljard kubieke meter aardgas door de TAP-pijpleiding kunnen stromen. Dat is te vergelijken met iets meer dan de helft van het jaarlijkse Belgische aardgasverbruik. De pijplijn is dus nog relatief klein in vergelijking met de enorme volumes gas die Europa uit Rusland haalt, maar kreeg wel veel politieke steun omdat Europa zich met nieuwe routes minder afhankelijk wil maken van Moskou.

Fluxys

Fluxys participeert sinds 2013 in het project en heeft een belang van 19 procent. TAP was aanvankelijk opgezet door BP en het staatsbedrijf Socar in Azerbeidzjan met steun van enkele Europese energiebedrijven. Maar na enkele aandeelhouderswissels is de meerderheid van het bedrijf nu in handen van een trio gasnetbeheerders, het Italiaanse SNAM, het Spaanse Enagas en Fluxys. Zij spelen een cruciale rol in de regio na de gezamenlijke overname van het Griekse gasnet Desfa.

Fluxys en zijn collega-gasnetbeheerders hebben het voorbije decennium zwaar ingezet op die regio omdat dit een aanvoerroute kan worden voor gas uit nieuwe bronnen van landen rond de Middellandse Zee tot meer exotische bronnen als Iran. Al stelt zich wel de vraag welke rol aardgas nog zal spelen nu Europa met strengere klimaatplannen volledig wil stoppen met het uitstoten van broeikasgassen.